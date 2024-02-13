Bolu Pazarı aldı başını gidiyor! Böyle fiyat mı olur?

Hava güzel, rağbet çok! Tezgahlar boş

Bolu Pazarında her hafta yapmış olduğumuz fiyat incelemesi ve vatandaş yorumlarına bu haftada devam ettik. Son 3 haftadır aynı seyirde seyreden ürün fiyatlarında zam şampiyonu çilek olurken, kıvırcık fiyatları vatandaşı memnun etti. Havanın güzel olmasından dolayı Pazar yerinde rağbet olsa da, bu kalabalık tezgahlara yansımadı.

Balık fiyatlarında yükseliş devam edecek!

Balık fiyatlarının son 3 haftadır yüksek fiyattan satılmasına Pazar esnafı, “denizlerde soğuk olmadığı için fiyatlar pahalı. Ne olacağı belli olmaz ama böyle devam ederse fiyatlar yükselmeye devam ede” dedi.

Meyve, sebze ve balık fiyatları nasıl?

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 80 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 170 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 40 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 20 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

“Şükretmeyi bilmeliyiz!” dediler

Bolu pazarında devam eden yüksek fiyatları vatandaşa sorduğumuzda, “soğan, ıspanak yiyelim. Yine de minnet eylemeyelim. Balığı 10 kere değil, 1 defa yiyelim yeter ki şükretmesini bilelim dedi.

“Filistin’e, İsrail’e gitsin, o şükür bilmeyenler”

Yaptığımız röportaj esnasında satış yapan bir teyze, “o şükür etmeyi bilmeyenler, gitsinler Filistin, İsrail’de yaşasınlar. Burada durmasınlar!” diyerek fiyatlardaki pahalılığa şükür edilmesi gerektiğini savundu.

Önümüzdeki haftalarda bizi ne bekliyor?

Dün Bolu Pazarında yapmış olduğumuz fiyat incelemesi ve vatandaş yorumlarına, önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Fiyatlardaki artışın devam etmesi beklenirken, en güncel bilgiyi Bolu Gündem Gazetesi’nden öğrenmeye devam edeceksiniz.