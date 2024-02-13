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Bolu polisi park halindeki araçta buldu

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkat çekici operasyonuyla, park halindeki bir araçta yapılan aramada 150 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu polisi park halindeki araçta buldu mask
Bolu polisi park halindeki araçta buldu
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Bolu'da kaçakçılığa geçit yok

Bolu polisi park halindeki araçta buldu

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. İlimiz genelinde yürütülen titiz çalışmalar, kaçakçılığın önlenmesi, haksız kazancın ve vergi kaybının engellenmesi amacını taşıyor. Bu çabalar, hem yerel ekonomiyi korumayı hem de adil bir rekabet ortamı sağlamayı hedefliyor.

Park halindeki araçtan kaçak sigara çıktı

Bolu polisi park halindeki araçta buldu

Yapılan son operasyonda, Bolu merkezinde park halindeki bir araç dikkat çekti. Emniyet güçlerimizin aracı dikkatle incelemesi sonucu, içerisinde büyük bir kaçakçılık faaliyetinin izleri bulundu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 150.000 Türk Lirası olan, içleri tütünle doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş 100.600 dal dolu makaron ile 3.400 gram tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunun detayları

Bu operasyon, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ve başarısını gözler önüne seriyor. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değeri ve miktarı, operasyonun önemini ve kaçakçılıkla mücadelenin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Şüpheli serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında, İ.B. isimli 58 yaşındaki şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı. Alınan ifadesi ve yapılan işlemlerin ardından, şüpheli serbest bırakıldı. Bu süreç, hukukun gerektirdiği adımların titizlikle takip edildiğini gösteriyor.

Bolu'da kaçakçılığa karşı mücadele devam ediyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, ilimizde kaçakçılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Emniyet güçlerimiz, haksız kazanç elde etmeye çalışanlara ve vergi kaybına neden olan faaliyetlere karşı göz açtırmıyor. Bu tür operasyonlar, adil bir toplum düzeninin korunması için hayati önem taşıyor.

 

 

# Türk

13 Şub 2024 - 17:12 Bolu- Asayiş

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