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Düzce'de Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 05-12 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği önleyici faaliyetlerle, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli tutuklanırken, 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu mask
Düzce'de Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu
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Düzce Jandarma Komutanlığı'ndan önemli operasyon

Düzce'de Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 05-12 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu. Bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Operasyon neticesinde, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplamda 69 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 2 gram skunk ve 1 gram kokain jandarma ekipleri tarafından bulunarak el konuldu. Bu maddelerin, bölgedeki uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlendi.

Silah ve mühimmat bulundu

Düzce'de Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu

Aynı operasyon kapsamında, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek de ele geçirildi. Bu bulgular, uyuşturucu ticareti ile birlikte silah kaçakçılığının da bölgede önemli bir sorun olduğunu gösteriyor.

Tutuklamalar ve adli işlemler

Operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından 17 kişi ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Bu işlemler, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın bu operasyonu, bölgede uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yanı sıra, kullanımının da önlenmesi hedefleniyor. Bu tür operasyonlar, toplum sağlığını koruma ve gençleri uyuşturucunun zararlarından uzak tutma amacı taşıyor.

# jandarma

13 Şub 2024 - 17:15 Düzce- Asayiş

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