Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri

Bolu Belediye Meclisi'nde Usulsüzlük İddiası
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, geçtiğimiz hafta Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği borçlanma kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güner, 07 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, usulsüz bir şekilde borçlanma yetkisi talebinin kabul edildiğini iddia etti.
Mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması
AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın, söz konusu borçlanma kararını mahkemeye taşıması sonucu, Bolu İdare Mahkemesi, yapılan şikayeti haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar, Bolu siyasi tarihinde eşine rastlanmamış bir skandal olarak nitelendirildi ve kamu zararının önlenmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.
Meclis üyelerinin tepkisi
Güner'in açıklamasına göre, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zorbalık ve sahtekarlık yaparak, belediyeyi 434 milyon TL borçlandıracak yetki talebini, gerçekte reddedilmesine rağmen kabul edilmiş gibi tutanaklara geçirttiği iddia edildi. Bu durum, seçime kısa bir süre kala, herhangi bir hizmet veya yatırım yapılamayacağının açık olduğu bir dönemde gerçekleşti. 16 ret oyu veren meclis üyelerinin bu skandala anında itiraz ettiği, ancak itirazlarının dikkate alınmadığı belirtildi.
Hukuki süreç ve kamu zararının önlenmesi çağrısı
AK Parti Bolu İl Başkanlığı, hukuksuz işlem ve eylemlere karşı Bolu İdare Mahkemesine iptal davası açmış ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Mahkeme kararıyla birlikte, tüm özel bankaların durumdan haberdar edildiği ve kamu zararı oluşmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Suç duyurusu
Güner, görevlerini kötüye kullanmak suretiyle açıkça suç işlediğini iddia ettiği Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere, o toplantıda görev alan divan üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. AK Parti Bolu İl Başkanı, Türk adaletinin gereğini yapacağından en ufak bir şüphe duymadıklarını vurgulayarak, adaletin tecellisi konusunda güçlü bir mesaj verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.