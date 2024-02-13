13 Şub 2024 - 17:48- Siyaset G:

Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri

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Bolu Belediye Meclisi'nde alınan borçlanma kararı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in girişimleriyle mahkemeye taşındı. Mahkeme, kararı usulsüz bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri mask
Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri
Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri
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Bolu Belediye Meclisi'nde Usulsüzlük İddiası

Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, geçtiğimiz hafta Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği borçlanma kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güner, 07 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, usulsüz bir şekilde borçlanma yetkisi talebinin kabul edildiğini iddia etti.

Mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın, söz konusu borçlanma kararını mahkemeye taşıması sonucu, Bolu İdare Mahkemesi, yapılan şikayeti haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar, Bolu siyasi tarihinde eşine rastlanmamış bir skandal olarak nitelendirildi ve kamu zararının önlenmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.

Meclis üyelerinin tepkisi

Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri

Güner'in açıklamasına göre, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zorbalık ve sahtekarlık yaparak, belediyeyi 434 milyon TL borçlandıracak yetki talebini, gerçekte reddedilmesine rağmen kabul edilmiş gibi tutanaklara geçirttiği iddia edildi. Bu durum, seçime kısa bir süre kala, herhangi bir hizmet veya yatırım yapılamayacağının açık olduğu bir dönemde gerçekleşti. 16 ret oyu veren meclis üyelerinin bu skandala anında itiraz ettiği, ancak itirazlarının dikkate alınmadığı belirtildi.

Hukuki süreç ve kamu zararının önlenmesi çağrısı

Bolu Belediye Meclisi kararına mahkemeden dur emri

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, hukuksuz işlem ve eylemlere karşı Bolu İdare Mahkemesine iptal davası açmış ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Mahkeme kararıyla birlikte, tüm özel bankaların durumdan haberdar edildiği ve kamu zararı oluşmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Suç duyurusu

Güner, görevlerini kötüye kullanmak suretiyle açıkça suç işlediğini iddia ettiği Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere, o toplantıda görev alan divan üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. AK Parti Bolu İl Başkanı, Türk adaletinin gereğini yapacağından en ufak bir şüphe duymadıklarını vurgulayarak, adaletin tecellisi konusunda güçlü bir mesaj verdi.

# Türk, AK Parti, belediye

13 Şub 2024 - 17:48 - Siyaset

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