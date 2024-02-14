14 Şub 2024 - 11:30- Çevre G:

Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor

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Bölgemizde koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile koyunların buluşması enteresan anlara sahne oldu.

Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor mask
Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor
Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor
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Henüz sütten kesilmeyen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor. Emzirmeleri için anneleri ile buluşmak üzere besiciler tarafından ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini bulmaları görenleri şaşırtıyor.

Kuzuların anneleriyle buluşma anı

Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor

Sabahları koyunların merada yayıldıklarını ve akşam döndüklerinde de tekrar kuzuları emzirdiklerini belirten besicilik yapan Haşim Özçelik, “Bizimkiler kuzulayalı şu an 15-20 gün oldu. Şu an 80 kuzu yavruladı. Gerisi de bu ay içinde kuzular. Toplamda 220 koyun kuzulayacak. Bunları işte dişilerini damızlık olarak bırakıyoruz, erkeklerini de satıyoruz” diye konuştu.

Binlerce koyun yüzlerce ailenin geçimini sağlıyor

Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor

Bölgede ailelerin geçimini hayvancılıktan sağladığını ve 3 bin ile 4 bin arası koyun olduğunu dile getiren Özçelik, “Koyun, ilk yeri meradır. Bizim burada mera az olsa da yani idare ediyoruz. Şimdi koyunculuk merakın varsa koyunculuk da iyi para da var. Yani mera olduğu zaman fazla yem harcamazsın. Her şey meraya bağlı. Koyunun parası da iyidir, sevgisi de var. İyi bir iş gençlerimize tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Hayvancılık istenildiğinde bırakılmıyor

Kuzular, yüzlerce koyun arasında annelerini kokusu ve sesi sayesinde buluyor

Baba mesleğini devam ettirdiğini aktaran Özçelik, çocuklarının da besiciliği sevdiğini ve gelecek nesillere hayvancılığı aktaracaklarını söyledi. Çocukluğundan beri koyun ve kuzuların arasında olduğunu belirten Özçelik, “Bu işi birkaç sefer bırakmak istedim ama bırakamadım. Ankara'ya taşındım sonra geri geldim, yeniden başladım. Bende koyuna karşı bir sevgi var, bırakamıyorum. Evimin önünde koyun olmadığı zaman başım ağrır” dedi.

# VAR

14 Şub 2024 - 11:30 Bolu- Çevre

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