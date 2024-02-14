Batı Karadeniz başta olmak üzere tüm yaban yaşamı açısından Anadolu sürprizlerle dolu

Aç kalan domuz sürüsü köye indi

Yerleşim yerine inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köylerinden ilçe merkezine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.

Kurtlar ana yola kadar indi

Göl kenarında balık tutmaya giden amatör balıkçılar ana yol kenarında 2 büyük kurt gördü. Ana yola inmek isteyen kurtların birini cep telefonuyla görüntülemeyi başaran balıkçılar kısa süreli şaşkınlık yaşarken kurtlar bir süre sonra tepelik alana geri döndü. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan olta balıkçıları, “Balığa giden hobidaşlarımızın ve köylerde ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Değişik ve garip duygular hissettik. İnşallah kimseye zarar vermeden nesilleri devam eder” ifadelerini kullandı.

Çizgili Sırtlan fotokapana yansıdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan’ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çizgili Sırtlan’ın fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı Çizgili Sırtlan'ı, “Bugün fotokapanımızın misafiri ‘Çizgili Sırtlan’. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz” ifadeleriyle yayımladı.