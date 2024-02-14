Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Boluspor'dan fırtına gibi başlangıç
Ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yapan Boluspor, beş maçta topladığı 11 puanla play-off umutlarını canlı tutuyor. Gösterdiği bu başarılı performansla taraftarlarını sevince boğan ekip, Tuzlaspor karşısında da zafer peşinde.
Tuzlaspor'un ev sahipliğinde zorlu mücadele
Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, Tuzlaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Futbolseverler, her iki takımın da ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak adına sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecekleri bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.
Tarihi rekabette sekizinci randevu
Tuzlaspor ve Boluspor, lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlardan 2'sini Boluspor, 4'ünü Tuzlaspor kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Bu tarihi rekabetteki sekizinci randevu, her iki takım için de oldukça önemli.
Canlı yayın ayrıntıları
Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor kanalında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu sayede, Tuzlaspor ve Boluspor'un mücadelesini ekran başından takip etmek isteyenler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.