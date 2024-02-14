Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Boluspor'dan fırtına gibi başlangıç

Ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yapan Boluspor, beş maçta topladığı 11 puanla play-off umutlarını canlı tutuyor. Gösterdiği bu başarılı performansla taraftarlarını sevince boğan ekip, Tuzlaspor karşısında da zafer peşinde.

Tuzlaspor'un ev sahipliğinde zorlu mücadele

Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, Tuzlaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Futbolseverler, her iki takımın da ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak adına sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecekleri bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Tarihi rekabette sekizinci randevu

Tuzlaspor ve Boluspor, lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlardan 2'sini Boluspor, 4'ünü Tuzlaspor kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Bu tarihi rekabetteki sekizinci randevu, her iki takım için de oldukça önemli.

Canlı yayın ayrıntıları

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor kanalında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu sayede, Tuzlaspor ve Boluspor'un mücadelesini ekran başından takip etmek isteyenler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak.