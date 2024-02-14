14 Şub 2024 - 10:17- Spor G:

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısının parlayan yıldızı Boluspor ve Tuzlaspor ligdeki konumlarını güçlendirmek için kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Bu maç, özellikle play-off hattı için mücadele eden Boluspor açısından büyük bir önem taşıyor. İşte bu heyecan dolu mücadelenin detayları.

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? mask
Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor'dan fırtına gibi başlangıç

Ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yapan Boluspor, beş maçta topladığı 11 puanla play-off umutlarını canlı tutuyor. Gösterdiği bu başarılı performansla taraftarlarını sevince boğan ekip, Tuzlaspor karşısında da zafer peşinde.

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Tuzlaspor'un ev sahipliğinde zorlu mücadele

Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, Tuzlaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Futbolseverler, her iki takımın da ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak adına sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecekleri bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Tarihi rekabette sekizinci randevu

Tuzlaspor ve Boluspor, lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlardan 2'sini Boluspor, 4'ünü Tuzlaspor kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Bu tarihi rekabetteki sekizinci randevu, her iki takım için de oldukça önemli.

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Canlı yayın ayrıntıları

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor kanalında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu sayede, Tuzlaspor ve Boluspor'un mücadelesini ekran başından takip etmek isteyenler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak.

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

 

14 Şub 2024 - 10:17 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL