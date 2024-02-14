- Tarım

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı

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Ocak ayının son günlerinde yüksek kesimlere yağan kar, Şubat ayının ikinci haftasında artan hava sıcaklıklarından dolayı eridi. Kurak geçen kış mevsiminden dolayı tarım arazileri olumsuz yönde etkilenirken, çiftçiler ise endişeli olduklarını söyledi.

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı mask
Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı
Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı
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Kış mevsiminde son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Yağışların önceki yıllara göre daha az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Ocak ayının son günlerinde yüksek kesimlere yağan kar, son günlerde hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte kısa sürede yok oldu.

Kuraklık çanları çalıyor

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı

Şubat ayının ikinci haftasında da yağmayan kar, çiftçiyi tedirgin ediyor. Su kaynaklarının azalmasından dolayı çiftçiler, kuraklığa daha dayanıklı ürün yetiştirmeye yöneliyor. Bölgedeki dereler, çaylar ve akarsular da kuraklıktan etkilendi. Şehirde yeterli yağış miktarının olmamasından dolayı bölgede kuraklık sorunu baş gösteriyor. Irmaklarda ve göllerde su seviyesinin gözle görülür oranda azalmasıyla adacıklar ortaya çıktı. Çiftçilik yapan Hakan Yurdakul (51), tarım arazilerinin kuraklıktan etkilendiğini belirterek, su kaynaklarının da yok olma noktasına geldiğini söyledi.

Tarlaların üstünde kar göremediler

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı

Kar ve yağmurun yağmadığını ifade eden Yurdakul, "Şu anda bizim yağmurumuz ve karımız yok. Tarlanın altından çamur bile çıkmıyor. Bu ayda en az yarım metre bir metre kar olması lazım. Ama biz o karı göremedik. Doğuya kurban olduğum Allah veriyor, birçok bölgede de bir karış kar yok. Tarlaların üstünde kar göremedik, kara hasret kaldık. Çiftçi ne yapacağını şaşırdı. Normalde gübre atılmaz şu ayda gübre atıyoruz ki ekinler kabarsın da mazot parasını kurtaralım diye. Devletimiz teşvik verse bile yine bir şey yapamıyoruz yağmur yağmadığı için. Ortalık toz toprak. Önceden 8-10 metrelerde suyumuz vardı şimdi 70 metrelerde su bulamıyoruz. Çünkü ne kar var nede yağmur var” diye konuştu.

Kış olmaması tarların verimini azaltıyor

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı

Kuraklıktan dolayı ürün değiştireceklerini anlatan çiftçi Samet Kerman, "Ekinlerde zarar ediyoruz. Yağmur olsa belki kurtarır ama yağmur yok. Geçen sene Ocak ayında kar yağmıştı. Kış olmaması tarlamızın verimini azaltıyor. Ekinimiz az oluyor. Geçen sene de olmadı. Ama yine de sürüyoruz emeğimiz olsun diye. Kış azaldı, kış yok gibi bir şey. Bu durumda bizi olumsuz yönde etkiliyor. Normalde ekin ekiyoruz ama kuraklıktan dolayı ürün değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Allah yardımcımız olsun"

Kar yağmaması tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, çiftçileri kuraklık korkusu sardı

İlyas Kalkan ise, "İki haftaki kar keşke devam etse de bu kuraklıktan kurtulsak. Ekinlerimiz mahsullerimiz kuramasa. Şu anda da ciddi anlamda kuraklık var. Mahsullerimiz bu kuraklıktan etkilenecek. Tarımda ve sulamada ciddi anlamda zorluk olacak. Allah yardımcımız olsun" dedi.

# VAR

14 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Tarım

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