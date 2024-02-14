Demirkol'dan Bolu için yenilikçi adımlar

Bolu'nun Akıllı Şehir Vizyonu

Bolu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde, akıllı şehir dönüşümüne hazırlanıyor. Yerel seçimlere yönelik saha çalışmaları kapsamında, Demirkol'un Bolu'nun sanayi sektörüyle olan etkileşimi, şehrin geleceğine dair büyük planların habercisi. Demirkol, "Bolu'nun akıllı kent olması yönündeki ilk adımları biz atacağız. Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var," diye belirtiyor.

Sanayi sektörüyle iç içe bir kampanya

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde Bolu'daki fabrikaları ziyaret ederek, hem sahipleriyle hem de çalışanlarla bir araya geliyor. Bolçi Çikolata Fabrikası, Gerteks Tekstil ve Bolu Fidan Orman Ürünleri gibi önemli üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Demirkol, akıllı şehircilik uygulamalarının Bolu'ya kazandırılacağını vurguluyor. Bu ziyaretler, Demirkol'un sanayi çalışanlarının ve fabrika sahiplerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, onların da projelerde söz sahibi olmalarını sağlama amacını taşıyor.

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla bolu'nun geleceği

Demirkol, akıllı şehir sistemlerinin Bolu için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. "Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımları hep birlikte atacağız," diyerek, mobil uygulamalar aracılığıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri duyuruyor. Bu yenilikçi adımlar, şehrin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefliyor.

Belediye hizmetlerinde yeni bir sayfa

Demirkol'un fabrika ziyaretlerindeki bir diğer önemli noktası, personelle birebir görüşerek, belediye hizmetleri konusunda istek ve beklentileri sorması. Bu yaklaşım, "Daha yaşanabilir bir Bolu için, hizmet belediyeciliği için sizlerin öneri ve rehberliğine ihtiyacımız var, desteğinize talibiz," sözleriyle, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının altını çiziyor.

Bolu'nun akıllı şehir dönüşümüne doğru

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğindeki bu vizyon, Bolu'yu akıllı şehirler arasına taşımayı amaçlıyor. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ana hedefler arasında yer alıyor. Bu dönüşüm, Bolu'nun sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki akıllı şehirlerle de yarışır hale gelmesini sağlayacak.