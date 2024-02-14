Rakip olan anne ve kızı, muhtar olabilmek için sokak sokak gezip oy istiyor

Kastamonu il merkezindeki 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu. Aynı mahallede muhtarlık için aday olan anne ve kızı birbirine rakip oldu. Sokak sokak gezerek projelerini anlatan anne ve kızı, bastırdıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak oy istiyor. Seçim çalışması için gittikleri bölgeleri birbirlerinden saklayan anne ve kızı, farklı yerlerde farklı zamanlarda seçim çalışması yapıyor.

Örgüsü ile seçim çalışması yapıyor

Anne Kadriye Mıcık, diğer adayların “evinde otursun, örgüsünü örüp yemek pişirsin ve eşini beklesin” söylemlerine karşı, örgüsünü de alarak sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda bir yandan örgüsünü ören Kadriye Mıcık, diğer yandan da azalarıyla birlikte broşür dağıtarak vatandaşlardan oy istiyor.

“Muhtar olunca çok fazla kişiye yardımda bulunmak istiyorum”

Doğduğu günden bu yana Saraçlar Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Serap Emici, erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu belirterek, “1985 Kastamonulu doğumluyum. Doğduğum günden beri Saraçlar Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Paylaşmayı ve insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Biri bana bir şey gönderdiği zaman, 'bunu sat' dediği zaman üçünü satarsam üçünü de kendime alıyorum. Çünkü biliyorum ki bu insan 'bunu bana sat' diye verdiğinde ihtiyacı vardır. Ben de bu düşünce ile yola çıktım. Dedim ki şu anda ancak birkaç kişiye dokunabiliyorum. Muhtar olursam daha fazla kişiye yardım edebilirim. Diğer muhtar adaylarına karşı iyilikte yarışmak istiyorum” dedi.

Anne ve kızının muhtarlık yarışı

Gençlere yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyleyen Serap Emici, “Muhtar olursam gençlerin sosyalleşebileceği bir alan açacağım. Muhtar olarak anlara çaylarını ve kahvelerini alacağım. Kapalı bir alanda kitaplarını okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ücretsiz bir şekilde kendileri yapacak ve kendileri yiyecekleri bir alan oluşturmak istiyorum. Çünkü ben gençlere güveniyorum. Gençlerin de oylarını bekliyorum” diye konuştu.

“O beni kandırıyor, ben de annemi kandırıyorum"

Annesine bu seçimlerde rakip olduğunu ifade eden Serap Emici, “Birkaç dönem önce anneme ben muhtarlar yarışında yardımcı oldum, destek oldum. Arkadaşlarım da destekledi. Birlikte muhtarlık için çalıştık. Bu dönemde de kendim de aday olmak istedim. Annem de buna karşı çıkmadı. Yan yana değiliz ama rakip de değiliz. Rakibiz ama yan yana da değiliz. Bu şeklide seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Anneme ben gittiğim yerleri söylemiyorum. Bana soruyor, 'kızım bugün nerede çalıştın' diyor. Ben de evde oturdum, anne bir yere gitmedim diyorum. O beni kandırıyor, ben de annemi kandırıyorum. İnşallah bir yerlerde karşılaşmayız diye umut ediyorum. Vatandaşın bizlere karşı iyi tepkileri de var, kötü tepkileri de oluyor. Biz, muhtarlık adaylığımızı ilan ettikten sonra Kastamonumuzu hatta Saraçlar Mahallemizi her yerde duyurduk. Ben diyorum ki şimdi bu şekilde yaptıysak muhtar olduktan sonra kendime bile inanamıyorum, daha neler yaparım, düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

“Örgümü de örerim, muhtarda olurum”

Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığını anlatan Kadriye Mıcık ise “O dönemde olmadı ama inşallah bu sefer umudum var. Çalışmaya devam ediyorum. Mahallemize dolmuş az geliyormuş, 2-3 saatte bir dolmuş geliyormuş. İnşallah bu sorunu çözmeye yardımcı olacağım. Mahallemizde gariban insanlarımız çok fazla. İnşallah onlara da yardımcı olmayı, bir işyeri açıp onlara destek olmayı düşünüyorum. Mahallerimize bir de kadın eli değsin diye düşündüm” dedi.

"İnşallah hayırlımız hangimiz ise o olsun"

“Varsa bizden iyisi, ikimizden birisi” sloganıyla muhtarlık çalışmalarını yürüttüğünü anlatan anne Mıcık ise “Kızım geldi 'anne ben de muhtar adayı olmak istiyorum' dedi. Ben de ol kızım dedim. Bana çok fazla tehditler geldi, bazı muhtar adayları seçimden çekilmemi istedi. 'Aday olma' dediler. Aslında ben de ilk zamanlar muhtarlıktan çekilmeyi düşünüyordum, belki başım da çok ağrır diye düşündüm. Baktım demek ki güçlü bir adayım, bana bu yüzden haber gönderiyorlar. Ben de bundan sonra çekilmem dedim. Sonra kızım geldi, 'anne ben de aday olacağım' dedi. Ben de tamam kızım sen de ol, beraber anne-kız yarışırız dedim. Ben onun annesiyim. İnşallah hayırlımız hangimiz ise o olsun. Allah'ın izniyle. Tepki çok fazla olmuyor ama bazen de tepki gösterenler çıkıyor. Bazen bana da söylüyorlar, bazen Serap'a da 'keşke bir taneniniz çıkmasaydı' diyorlar. Ben de inat ettim, geri adım atmam dedim. Serap'a 'sen niye aday oldun' diyenler var, o da 'gençlere örnek olmak için aday oldum' diyor. İnşallah ikimizden birimiz muhtar olur” diye konuştu.

Mahalleli istedi o aday oldu

Seçimlerden umutlu olduğunu söyleyen Kadriye Mıcık, “Hiç heyecanlı değilim. Seçimlerden umutluyum, inşallah muhtar olurum. Allah izin verirse çok kişinin elinden tutmayı düşünüyorum. 25 yıl tezgahtarlık yaptım. Giyim üzerine 25 yıl boyunca çalıştım. Kantin çalıştırdım, birçok iş dalında çalıştım. Gariban insanların her zaman yanında oldum. Beni de zaten arkadaşlarım, komşularım teşvik etti, 'sen muhtarlığın da üstesinden gelirsin' dediler. O yüzden ben tekrar muhtar adayı oldum” şeklinde konuştu.

Hem örgü örüyor hem seçim çalışması yapıyor

Hem örgüsünü ördüğünü hem de muhtarlık için seçim çalışması yaptığını ifade eden Mıcık, “Bana haber yollamışlar, 'evinde otursun örgüsünü örsün, yemeğini yapsın, eşini evinde beklesin' demişler. Ben de diyorum ki örgümü de örerim, muhtarda olurum, yemeğimi de yaparım, eşimi de evimde beklerim. Ben Allah izin verirse hepsinin hakkından gelirim. Çünkü güçlüyüm. Şimdi mahallemde de hem örgümü örüyorum hem de seçim çalışması yapıyorum” ifadelerini kullandı.