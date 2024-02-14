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Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi

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Boluspor, kritik Kocaelispor maçı sonrası "belgelerin haksız kullanımı" ve diğer ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi mask
Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi
Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi
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Hafta sonu gerçekleşen ve 1-1 sonuçlanan Boluspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele, futbol sahalarından daha fazlasına sahne oldu. Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken müsabakalarından biri olarak kayıtlara geçen bu karşılaşmanın ardından, kırmızı-beyazlı ekibimiz PFDK’ya sevk edildi.

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi

Boluspor niye PFDK’ya sevk edildi?

Boluspor, 11 Şubat 2024 tarihinde oynanan kritik maç sonrasında bir dizi ihlal nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İddialar arasında "belgelerin haksız kullanımı", "usulsüz seyirci alınması", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" gibi nedenler yer alıyor. Bu nedenler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46, 47 ve 49. maddeleri ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi temel alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıktı.

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi

Yöneticiler ve görevliler de gündemde

Boluspor kulübü idarecisi Hüseyin Güney, belgelerin haksız kullanımı ve talimatlara aykırı hareket etmek nedeni ile PFDK’ya sevk edildi. Benzer şekilde, kulübün görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin de "belgelerin haksız kullanımına iştirak" etmekle PFDK’ya sevk edildi. Bu sevklerin hepsi, ilgili kişilerin 13 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edilmesine neden oldu.

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi

Disiplin süreci ne getirecek?

Boluspor ve yöneticileri ile ilgili yapılan bu disiplin sevki, önümüzdeki dönemde Boluspor’un yakından takip edeceği bir süreci başlatıyor. İhlallerin doğrulanması durumunda, Boluspor'a ve ilgili yönetici ile görevlilere yönelik cezai işlemler uygulanabilir. Önümüzdeki günlerde PFDK'nın vereceği kararlar merakla bekleniyor.

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi

14 Şub 2024 - 11:17 Bolu- Spor

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