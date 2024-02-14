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Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

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Boluspor, ligdeki konumunu güçlendirmek için Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kocaelispor ile berabere kalan takım, 3 puan hedefiyle antrenmanlara odaklandı.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde mask
Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde
Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde
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Boluspor, Kocaelispor ile kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından, ligdeki konumunu daha da güçlendirmek adına Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

Boluspor 5 maçtır yenilmiyor

Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kalan Boluspor, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Boluspor, şimdi gözünü 17 Şubat'ta saat 13.30'da gerçekleşecek Tuzlaspor maçına dikti.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

Boluspor play-off istiyor!

Boluspor, ligde şu ana kadar oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Bu performansıyla 33 puan toplayarak ligde 8. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 23 gol görürken, rakip ağları 20 kez havalandırdı.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

Taktik hazırlıklar ve moralli çalışmalar

Boluspor, Karaçayır tesislerinde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde gerçekleşen antrenmanlara başladı. Kocaelispor maçında sahada yer alan oyuncular, regenerasyon çalışmaları yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve istasyon çalışmaları ile form tuttu. Antrenman, taktiksel çalışmalarla son buldu. Hazırlık sürecinde oyuncuların moralli olduğu ve maça odaklandığı gözlemlendi.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

"Mutlak 3 puan hedefliyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Tuzlaspor maçının önemini ve takımın mutlak 3 puan hedefini vurguladı. Koşukavak, maçın kendileri için hayati önem taşıdığını belirterek, takımın bu önemli karşılaşma için en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

Tuzlaspor’un maç önü karnesi

Boluspor'un rakibi Tuzlaspor, ligde 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Boluspor, sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmanın peşinde.

Boluspor, Kocaelispor maçının ardından Tuzlaspor mesaisinde

 

# Yalçın Koşukavak

14 Şub 2024 - 12:13 Bolu- Spor

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