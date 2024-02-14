- Siyaset

Bu Başkan zırt pırt istifa ediyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu Başkan zırt pırt istifa ediyor! AK Parti Bolu Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural yine istifa etti. Dörtdivan’dan Mutlu Bilge’nin haberine göre Ural, İl Genel Meclisi aday belirleme sürecinde AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ilçe başkanlığı görevinden istifa etti

Bu Başkan zırt pırt istifa ediyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dörtdivan’dan Mutlu Bilge’nin haberine göre, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural yaşanan anlaşmazlıklar sonucu görevinden istifa etti. Ural daha önce de 25 Ağustos 2021’de partideki görevinden istifa etmiş, ertesi gün istifasını geri almıştı.

İstifanın perde arkası

Bu Başkan zırt pırt istifa ediyor!

2019 yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve sonrasında 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yeniden seçilen Hasan Ural, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığından ani bir kararla istifa etti. Ural'ın bu kararı, parti içi dinamikler ve yerel siyasette önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmazlığın kökeni

Ural'ın istifa kararının altında yatan ana sebep, İl Genel Meclisi aday belirleme sürecinde AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile yaşanan anlaşmazlık olarak gösteriliyor. Bu süreçte yaşanan görüş ayrılıkları, Ural'ın görevinden çekilmesine kadar varan bir sonuç doğurdu.

Yönetimdeki domino etkisi

Hasan Ural'ın istifasının ardından, yönetim kurulundan da bazı isimlerin istifa edeceği bilgisi ortaya çıktı. Bu gelişme, parti içinde daha geniş çaplı bir yeniden yapılanmanın habercisi olabilir.

Geçmişteki benzer durumlar

İlginç bir şekilde, Ural daha önce de, 25 Ağustos 2021'de, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe ile yaşanan bir sürtüşme nedeniyle istifa etmiş, ancak ertesi gün istifasını geri alarak görevine devam etme kararı almıştı. Bu önceki vakalar, Ural'ın kararlılığı ve parti içi dinamikler hakkında soru işaretleri yaratıyor.

İstifanın geleceği

Hasan Ural'ın son istifa kararının kalıcı olup olmayacağı, kamuoyu ve parti üyeleri tarafından merakla bekleniyor. Geçmişte yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda, Ural'ın kararını yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği konusunda belirsizlikler mevcut.

Hasan Ural'ın istifası eğer geri alınmazsa, AK Parti Dörtdivan teşkilatında önemli değişikliklere yol açabilir. Bu durum, yerel siyasetin geleceği ve parti içi uyum açısından önemli bir test olacak. Ural'ın ve yönetim kurulu üyelerinin gelecek adımları, bölgedeki politik dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

 

# AK Parti, belediye, cumhurbaşkanı

14 Şub 2024 - 14:10 Bolu/ Dörtdivan- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL