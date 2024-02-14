Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Yapılan uyarıda, kuvvetli sağanak yağış (15-30 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Yağış Süresi ve Bitiş Saati

Kuvvetli yağışların 14 Şubat 2024 saat 19.00 itibarıyla başlayıp 15 Şubat 2024 saat 14.00 itibarıyla sona ereceği öngörülüyor.