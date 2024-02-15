15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Mevsim normallerinde dikkat çeken sıcaklık değişimleri
Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan tahminlere göre; gündüzleri 11 ile 6°C, geceleri ise 7 ile 2°C arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, gün boyu kat kat giyinerek soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olmayı gerektirmiş durumda.
Rüzgâr ve yağmur için önlemlerinizi alın
Hava durumu raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceğini ve gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşlerini vurguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dışarı çıktığı halde yağmurlu hava önlemlerini almaları ve yanlarına şemsiye almaları gerektiği konusunda uyardı. Bu, dışarı çıkarken kış şartlarına uygun, sıcak tutacak kıyafet seçiminin önemini de artırıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için bu uyarılar büyük önem taşıyor.
Güncel hava durumu takibi hayati önem taşıyor
Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçileri için günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri açısından kritik önem taşır. Güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek ve mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
İşte il il hava durumu raporu:
15 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
15 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
Bartın; En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.