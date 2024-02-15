15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Mevsim normallerinde dikkat çeken sıcaklık değişimleri

Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan tahminlere göre; gündüzleri 11 ile 6°C, geceleri ise 7 ile 2°C arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, gün boyu kat kat giyinerek soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olmayı gerektirmiş durumda.

Rüzgâr ve yağmur için önlemlerinizi alın

Hava durumu raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceğini ve gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşlerini vurguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dışarı çıktığı halde yağmurlu hava önlemlerini almaları ve yanlarına şemsiye almaları gerektiği konusunda uyardı. Bu, dışarı çıkarken kış şartlarına uygun, sıcak tutacak kıyafet seçiminin önemini de artırıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için bu uyarılar büyük önem taşıyor.

Güncel hava durumu takibi hayati önem taşıyor

Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçileri için günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri açısından kritik önem taşır. Güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek ve mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

İşte il il hava durumu raporu:

15 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

15 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu