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15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

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Kış mevsiminin ortasında bulunan Bolu ve komşu iller, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 15 Şubat 2024 tarihinde mevsim normalleri dahilinde çoğunlukla yağmurlu ve yer yer bulutlu hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Bölge halkı ve ziyaretçiler, özellikle rüzgârın getirebileceği soğuk hava dalgalarına karşı dikkatli olmalı.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu mask
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu
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Mevsim normallerinde dikkat çeken sıcaklık değişimleri

Bolu, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerini kapsayan tahminlere göre; gündüzleri 11 ile 6°C, geceleri ise 7 ile 2°C arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, gün boyu kat kat giyinerek soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olmayı gerektirmiş durumda.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Rüzgâr ve yağmur için önlemlerinizi alın

Hava durumu raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceğini ve gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşlerini vurguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dışarı çıktığı halde yağmurlu hava önlemlerini almaları ve yanlarına şemsiye almaları gerektiği konusunda uyardı. Bu, dışarı çıkarken kış şartlarına uygun, sıcak tutacak kıyafet seçiminin önemini de artırıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için bu uyarılar büyük önem taşıyor.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Güncel hava durumu takibi hayati önem taşıyor

Bolu ve çevre illerindeki hava durumu tahminleri, bölge halkı ve ziyaretçileri için günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri açısından kritik önem taşır. Güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek ve mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

İşte il il hava durumu raporu:

15 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

15 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

# hava, Bartın, Çevre

15 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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