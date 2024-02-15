15 Şub 2024 - 08:00- Güncel G:

Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 15 Şubat 2024 Merkez, Gerede, Göynük, dikkat!

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15 Şubat 2024 Perşembe günü, Bolu'nun enerji akışı, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülen kapsamlı altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesilecek. Elektrik dağıtım ağının güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla planlanan bu kesinti, Bolu Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerini etkileyecek. Kesinti, şehrin altyapısını güçlendirme ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle gerçekleşecek.

Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 15 Şubat 2024 Merkez, Gerede, Göynük, dikkat! mask
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Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları

SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden erişilebilen kesinti programına göre, Bolu'nun kalbi Merkez ilçesi başta olmak üzere, Göynük ve Mudurnu ilçeleri de bu kesintiden payını alacak. Bolu sakinleri, planlarını bu kesinti programına göre düzenlemeleri konusunda uyarılıyor.

SEDAŞ'tan vatandaşlara önemli bilgilendirmeler ve tedbirler

SEDAŞ, kesinti sürecinde vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gereken tüm önlemleri aldığını duyurdu. Acil durumlar ve sorunlar için aktif olacak müşteri hizmetleri ve acil durum hatları, kesinti boyunca hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ'ın verdiği önerilere ve bilgilere uyum göstermesi, sürecin sorunsuz atlatılması açısından büyük önem taşıyor.

Kesintiye karşı alınacak önlemler ve hazırlıklar

Bolu sakinleri, 15 Şubat'taki elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince olası aksamalara karşı önlem almak ve SEDAŞ'ın önerilerine kulak vermek, bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacak. Planlanan bu altyapı çalışmaları, Bolu'ya daha güvenli ve kesintisiz bir elektrik hizmeti sunmayı amaçlıyor.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGÖYNÜKN KENDISI, SARICALARSARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU15.02.202410:0012:00
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR1700 SK., 1701, 1701 SK., 1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BARIŞ SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., DERE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ERTÜRK SK., ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜZEL SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KESKİN SK., KIBRIS SK., KURAL SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NEFES, NEHİR SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.15.02.202409:3016:30
BOLUGEREDEAHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DURSUNLAR, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLARAHMETLER KÖYÜ YOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU15.02.202409:0017:00
BOLUGÖYNÜKKOZDERE, YENİESKİ BOLU BİLECİK YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ15.02.202410:0017:00
BOLUMERKEZGÖLKÖYGÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, PARK İÇİ YOLU15.02.202410:0012:00

# İZZET BAYSAL

15 Şub 2024 - 08:00 Bolu- Güncel

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