Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 15 Şubat 2024 Merkez, Gerede, Göynük, dikkat!

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları

SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden erişilebilen kesinti programına göre, Bolu'nun kalbi Merkez ilçesi başta olmak üzere, Göynük ve Mudurnu ilçeleri de bu kesintiden payını alacak. Bolu sakinleri, planlarını bu kesinti programına göre düzenlemeleri konusunda uyarılıyor.

SEDAŞ'tan vatandaşlara önemli bilgilendirmeler ve tedbirler

SEDAŞ, kesinti sürecinde vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gereken tüm önlemleri aldığını duyurdu. Acil durumlar ve sorunlar için aktif olacak müşteri hizmetleri ve acil durum hatları, kesinti boyunca hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ'ın verdiği önerilere ve bilgilere uyum göstermesi, sürecin sorunsuz atlatılması açısından büyük önem taşıyor.

Kesintiye karşı alınacak önlemler ve hazırlıklar

Bolu sakinleri, 15 Şubat'taki elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olmalı. Kesinti süresince olası aksamalara karşı önlem almak ve SEDAŞ'ın önerilerine kulak vermek, bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacak. Planlanan bu altyapı çalışmaları, Bolu'ya daha güvenli ve kesintisiz bir elektrik hizmeti sunmayı amaçlıyor.