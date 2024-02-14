14 Şub 2024 - 14:43- Yaşam G:

Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor

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Bolu'da 26 yaşındaki girişimci Merve Karakaya, hobi olarak başladığı mum yapımında vatandaşların siparişlerini yetiştiremeyecek hale geldi.

Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor mask
Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor
Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor
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Bolu Güzel Sanat Lisesi'nden 2017 yılında mezun olan Merve Karakaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden de geçtiğimiz yıl mezun olan Karakaya, Bahçelievler Mahallesi'nde resim atölyesi kurdu. Üniversitenin son yılında karşısına çıkan bir reklam ile birlikte mum yapımıyla tanışan Karakaya, resim atölyesinde de mum yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı mum yapımında kendini geliştiren Merve Karakaya, workshoplar sayesinde hobisini işletmeye çevirdi. Özel günlerde siparişler alan Karakaya, hobi olarak başladığı işte vatandaşların verdiği siparişleri yetiştiremeyecek hale geldi. Merve Karakaya, Bolu’da ilk ve tek olan mum atölyesinde magnolya, cupcake, saksı, kar küresi mumları yaparak satışa sunuyor.

Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor

"Çok hoşuma gitti"

Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor

Çocukluğundan bu yana sanata ilgi duyduğunu ifade eden Merve Karakaya, "Her çocuğun hayali doktor, polis olmaktır ama benim hiç öyle hayallerim olmadı. Evde bir şeylerle uğraşmak, üretmek hep hoşuma giderdi. Daha sonra bu vesileyle İstanbul'a gittim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesini kazandım. Orada okurken sosyal medyada önüme bir tane reklam düştü. Pasta şeklinde mumlar yapıyorlardı. Ben normal hayatımda mumu kullanan, çok fazla yakan bir insanım. Ortamı romantize etmeyi çok severim. Çok merak ettim, ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Benim hep hayalim şöyleydi; zevk aldığım bir işi yaparak bir atölye kurmak istiyordum. Mum yapımını da sevince Bolu'ya döndüğümde ilk işim dükkan aramak oldu" dedi.

"İnsanlar artık çiçeklerden çok el emeği ürünleri daha çok tercih etmeye başladı"Hobi olarak yapıyordu,artık siparişleri yetişmiyor

İnsanların kişiselleştirilmiş el emeği ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini dile getiren Karakaya, "İnsanlar dükkana gelip kendileri de mum yapabiliyorlar. Workshop şeklinde çalışıyoruz. Yılbaşı, 14 Şubat gibi özel günlerde daha çok rağbet oluyor. El işi ürünlerin Türkiye'de de aslında hatırı sayılır bir kitleye eriştiğini söyleyebiliriz. Artık çiçeklerden çok el emeği ürünleri, kişiselleştirilmiş ürünleri insanlar daha çok tercih etmeye başladı. İşte ben de şu an kendi ürettiğim kalıplarla birlikte bu fırsatı da sunuyorum. İsterlerse bir gün geçirebiliyorlar. Sevdikleriyle veya tek başlarına bu işleri kendileri de yapıyorlar. Aynı zamanda onlara da bu işi öğretmiş oluyoruz" diye konuştu.

# Türkiye, polis

14 Şub 2024 - 14:43 Bolu- Yaşam

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