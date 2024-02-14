Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Tuzlaspor maçı öncesi açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşmaya sahne olacak. Boluspor, zorlu deplasman maçında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Boluspor, bu hafta hedef büyüttü. Takım, Tuzlaspor karşısında 3 puan alarak play-off yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç öncesi antrenmanda önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, takımının Tuzlaspor maçından zaferle ayrılarak play-off hedefine bir adım daha yaklaşmak istediğinin altını çizdi. Antrenmanlarını bu büyük hedef doğrultusunda sürdüren Boluspor, maç gününe kadar hazırlıklarını tam gaz devam ettirecek.

“Bolulular takımlarına sahip çıkıyorlar”

Boluspor'un zor dönemlerden üst sıralara geldiğini söyleyen Koşukavak, "Çok şükür zor dönemlerden geçtik. Buraya kadar geldik. İçeride en son oynadığımız Kocaelispor maçını da kazanmaya yakındık. Kazanamadık ama ne mutlu ki artık bugün itibariyle Boluspor, Kocaeli beraberliğine bile üzülüyor hale geldi. Hepimiz açısından gurur verici. Öncelikle Bolulular açısından gurur verici. Takımlarıma sahip çıkıyorlar. Aidiyet duygusu hissediyorlar. Bazı hissetmeyen arkadaşlarımız var, onlar olacak. Bunlar diri tutuyorlar" dedi.

“Çok bilinmez var"

Tuzlaspor'un maçının nerede oynanacağına dair belirsizlik olduğunu ve bu durumun takım üzerinde etkisi olabileceğini eden Yalçın Koşukavak, "Tuzla takımı kadro anlamında çok değişkenlik gösteren bir takım. Hazırlanması biraz zor. Çok bilinmez var. Maçın nerede oynanacağı konusunda hala bugün itibarıyla bir durum yok. Bu aslında maçın planlarını da etkileyen bir şey. Stadı ve oynayacağımız sahayı görmemiz gerekiyor. Biz kadro seçimi anlamında ona göre bir hazırlık yapacağız. Hangi şartlarda nerede olacağımızı bilmiyoruz. Kötü bir şey bizim açımızdan. Haber bekliyoruz. İkinci yarıya kaybetmeden devam ediyoruz. Kazanarak kaybetmeden devam ederiz inşallah. Play-off oynarız diye umut ediyorum" dedi.