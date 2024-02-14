Türkiye Kamu Sen, memur ve emeklilerin beklentilerini seslendi!

Memur ve Emeklilerin Sorunlarına Dikkat Çekiliyor

Yaklaşan yerel seçimlerin siyasi gündemi işgal ettiği bu dönemde, memur ve emeklilerin yaşadıkları sorunlar ve beklentileri ön plana çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 25 milyon memur, emekli ve ailelerinin geleceğini etkileyen meseleler, iktidar tarafından dikkate alınarak çözüm bulunması gereken acil konular arasında yer alıyor.

Memur ve Emeklilere Yapılan Ödemelerde Adaletsizlik

2023 Temmuz ayında kamu görevlilerine başlanan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödeme, Ocak ayı itibarıyla 12 bin 54 TL'ye yükseltildi. Ancak, bu ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması, emeklilik döneminde maaşların düşmesine neden oldu. Bu durum, memur emeklilerinin çalışırken aldıkları maaşın sadece %45'ine denk gelen emekli maaşıyla daha da mağdur edilmesine yol açtı.

2024 "Emekli Yılı" ve Beklentiler

Hükümet, 2024 yılını "Emekli Yılı" olarak ilan etti. Bu bağlamda, memur emeklilerinin maaşlarına ilave ek ödemenin eklenmesi ve ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi gibi önemli adımların atılması gerekiyor. Bu hamlelerle, emeklilik dönemindeki gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ek Gösterge ve 3600 Vaadi

Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri, kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda taahhütte bulunmuştu. Ancak bu sözün henüz yerine getirilmediği görülüyor. Ek gösterge, özellikle memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür.

Kamu Personeli ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının Durumu

Türkiye'de yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunuyor. Bu çalışanlar, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçiş yapamama ve kısıtlı yer değiştirme hakları gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu durum, kamu yönetiminde kariyer ilkesinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Sözleşmeli İstihdam ve Taşeron Çalışma Sorunu

Kamuda sözleşmeli istihdamın asıl istihdam biçimi haline gelmesi ve taşeron işçiliğin artması, önemli sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor. 7433 sayılı Kanunla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine rağmen, bu durumun kalıcı bir çözüm getirmediği görülüyor.

Gelir Adaleti ve Kamu Çalışanlarının Rolü

Gelir adaletinin sağlanması ve kamu çalışanlarının ekonomik zorluklarla başa çıkabilmesi için maaş politikalarında adaletli düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. 6 Şubat 2023'teki büyük felaketin ardından kamu çalışanlarının fedakarlıkları, onların toplum için önemini bir kez daha gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, memur ve emeklilerin sorunlarının çözümü için mücadele edilmeye devam edileceği belirtiliyor. 2024 yılında, memur ve emeklilerin yüzünü güldürecek adımların atılması gerektiği, bu konuda yapılan çalışmaların öneminin altı çiziliyo