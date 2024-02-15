Tanju Özcan'dan Serdar Çuhadar'a sert yanıt: Kalibremde değil…

Tanju Özcan'dan Serdar Çuhadar'a sert eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan, yerel basınla yaptığı toplantıda, Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Serdar Çuhadar'a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özcan, Çuhadar'ın kendisini canlı yayına davet etmesine keskin bir dille yanıt verdi.

Canlı yayın davetine ret

Özcan, Çuhadar'ı muhatap almadığını belirterek, "Onu muhatap almıyorum. Telefonda ona söyleyeceklerimi söyledim o kadar. Benim kalibremde bir adam değil" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Özcan, Çuhadar'ın davetine ve siyasi duruşuna net bir şekilde mesafeli olduğunu vurguladı.

"Her babayiğidin harcı değil"

Tanju Özcan, Çuhadar'ın canlı yayın teklifini reddederek, "Benimle öyle canlı yayına çıkmak her babayiğidin harcı da değil" dedi. Özcan, geçmişte kimlerle canlı yayına çıktığını hatırlatarak, Çuhadar'ın bu konuda haddini bilmeli ve yerini bilmeli olduğunu ifade etti.

Geçmişteki yalvarmaları hatırlattı

Özcan, Çuhadar'ın geçmişte kendisine Zafer Partisi adayı olması için yalvardığını iddia ederek, "Düne kadar Zafer Partisi'nin adayı olmam için yalvarıyordu bana" şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, Özcan, Çuhadar'ın tutarsızlığını ve siyasi samimiyetsizliğini eleştirdi.

"Terbiyesizlik yapmasın"

Bolu Belediye Başkanı, Çuhadar'ın davranışlarını "terbiyesizlik" olarak nitelendirerek, "Daha düne kadar kapımdaydı. Otursun oturduğu yerde terbiyesizlik yapmasın" diyerek, Çuhadar'a uyarılarda bulundu. Özcan'ın bu sözleri, Çuhadar'a karşı olan net tavrını ve eleştirilerini gözler önüne serdi.

Tanju Özcan'ın bu açıklamaları, Bolu siyasetindeki gergin atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi. Özcan'ın Zafer Partisi İl Başkanı Serdar Çuhadar'a yönelik sert eleştirileri ve keskin yanıtları, seçim sürecinin ne kadar çekişmeli ve tartışmalı geçeceğinin işaretlerini veriyor. Bolu'da siyasi rekabet ve polemikler, seçimlere doğru gidildiğinde daha da artacak gibi görünüyor.