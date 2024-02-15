15 Şub 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde devam eden dere ıslahı, yol genişletme ve menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kılıç, ayrıca yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden de bilgi aldı.

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi mask
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçtiğimiz günlerde Devrek-Yedigöller yolunda başlatılan çalışmaların ardından yapımı hızlanan Bolu Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolundaki dere ıslahı, yol genişletme ve menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kılıç, yetkililerden bilgi aldı

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi

Vali Kılıç, incelemelerinin ardından ise, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yedigöller’de çalışmalar ne zaman bitecek?

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi

Türkiye’nin en ünlü doğa harikalarından biri olan Yedigöller Milli Parkı, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyordu. Bolu’nun gözde turizm merkezinde yapılan menfez ve ıslah çalışmalarının ise ne zaman biteceği henüz belirsiz.
# Türkiye

15 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Üç Maymun ? - Yedigöller ' e neden yol yapılıyor Sayın Valim? Çocuğumuzun, torunumuzun nefesini çaldığımızı hala anlamadık mı? Yoksa orada da mı altın, gümüş madeni var? Yoksa oraya da mı bazı inşaat mafyaları çöktü? Bırakın bakir kalsın. Bırakın kimse gitmesin. Bolu halk pazarına gidin, gezin. Kadın pazarcı sayısının azaldığını göreceksiniz.

Sebepler :

1-Benzin, mazot fiyatlarının artışı.

2-İklim değişikliği sebebi ile ürün çeşitliliğinde azalma.

3-Toprak, su kirliliği

4-

5-

Siz doldurun artık.

Bu dozer, gradyer görmekten, taş döşeyen, taş kıran insanları görmekten kusmaya başladım.

SİZE YEMİN EDERİM Kİ :KENDİ YAVRULARIMIZA, CEYLANLARA, KUŞLARA, TORUNLARIMIZA KURŞUN SIKIYORUZ. Kimse kimseyi DIŞ GÜÇLER safsatası ile KANDIRMASIN!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 10:26

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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