Bolu Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları Vali Erkan Kılıç yerinde inceledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçtiğimiz günlerde Devrek-Yedigöller yolunda başlatılan çalışmaların ardından yapımı hızlanan Bolu Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolundaki dere ıslahı, yol genişletme ve menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kılıç, yetkililerden bilgi aldı

Vali Kılıç, incelemelerinin ardından ise, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yedigöller’de çalışmalar ne zaman bitecek?

Türkiye’nin en ünlü doğa harikalarından biri olan Yedigöller Milli Parkı, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyordu. Bolu’nun gözde turizm merkezinde yapılan menfez ve ıslah çalışmalarının ise ne zaman biteceği henüz belirsiz.