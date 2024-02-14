14 Şub 2024 - 21:30- Güncel G:

İlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti

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Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde engelli vatandaşlar için korumalı iş yerleri vaadinde bulundu. Engelsiz Kent Bolu projesi kapsamında engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atılacak.

İlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti mask
İlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti
İlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti
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İlhan Durak'tan engelli vatandaşlara destek sözü

İlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği'nin yöneticileri ve üyeleriyle buluşan Durak, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma sözü verdi.

Korumalı iş yerleri vaadiİlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti

Toplantıda, engelli vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan korumalı iş yerleri konusu gündeme geldi. İlhan Durak, engelli bireylerin istihdamına yönelik somut adımlar atacaklarını belirterek, "Engelsiz Kent Bolu" projesinin detaylarını paylaştı. Bu proje kapsamında, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artıracak bir dizi önlem alınacak.

Engelsiz Kent Bolu projesiİlhan Durak’ın bu sözü onları çok mutlu etti

Durak'ın açıkladığı Engelsiz Kent Bolu projesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında engelsiz taksi uygulamasının yaygınlaştırılması, engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde karşılanması planlanıyor. Ayrıca, belediyede engelli bireylere daha fazla iş imkanı sağlanacak ve özel sektörde engelli istihdamına öncelik veren kuruluşlara vergi indirimi uygulanacak.

Engelli vatandaşların istihdamına özel teşvikler

Durak, engelli vatandaşların iş hayatına katılımını teşvik etmek için özel sektör kuruluşlarına yönelik vergi indirimleri de dahil olmak üzere çeşitli teşvikler sunacaklarını belirtti. Bu teşvikler, engelli bireylerin iş bulmalarını kolaylaştıracak ve onların ekonomik bağımsızlıklarını destekleyecek.

İlhan Durak'tan güçlü taahhütler

İlhan Durak, engelli vatandaşlara yönelik projelerin ve vaatlerin sadece seçim dönemine özgü olmadığını, 1 Nisan'dan itibaren hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Durak, engelli bireyler için hayatı kolaylaştıracak adımların atılacağına dair güçlü bir taahhütte bulundu.

İlhan Durak'ın engelli vatandaşlara yönelik vaatleri, Bolu'da yaşayan engelli bireylerin hayat kalitesini artırma potansiyeline sahip. Engelsiz Kent Bolu projesi ve korumalı iş yerleri vaadi, seçimlerin ardından Bolu'nun sosyal politikalarında önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

# belediye

14 Şub 2024 - 21:30 Bolu- Güncel

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