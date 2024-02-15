15 Şub 2024 - 09:00- Güncel G:

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi

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Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan atlar ve mandalar, fotoğrafçılar için unutulmaz kareler sunuyor. Bu eşsiz doğa olayı, kültürel mirasın korunması ve doğal güzelliklerin keşfi açısından büyük önem taşıyor.

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi mask
Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi
Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi
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Fotoğraf tutkunları manzarayı kaçırmıyor

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi

Budaklı kaplıcaları, özellikle fotoğrafçılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçıları, mandaların ve atların sıcak sular altında yıkanma anlarını ölümsüzleştirmek için bu köye akın ediyor. Köylülerin hayvanlarla birlikte kaplıcada sergiledikleri samimi ve doğal sahneler, fotoğrafçılara eşsiz kareler yakalama imkânı veriyor.

Kültürel mirasın korunması ve tanıtımı

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi

Budaklı kaplıcalarında yaşanan bu doğa ve kültür buluşması, bazı kültürlerin zamanla yok olabileceği gerçeğine karşı önemli bir hatırlatma yapıyor. Fotoğraf sanatçıları, bu eşsiz anları belgeleyerek kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunuyorlar. Bu etkinlik, aynı zamanda yerel halkın yaşam tarzını ve geleneklerini de ön plana çıkarıyor.

Fotoğrafçıların gözünden

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi

İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı ve diğer sanatçılar, Budaklı kaplıcalarının kendilerine sunduğu benzersiz deneyimlerden bahsediyorlar. Her biri, kaplıcaya ilk ziyaretlerinde yaşadıkları hayranlığı ve bu eşsiz anları fotoğraf albümlerine eklemenin önemini vurguluyor. Fotoğrafçılar, Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmenin ve bu doğa olayını belgelemenin herkes için değerli bir deneyim olduğunu ifade ediyorlar.

Ziyaretçilere özel tavsiyeler

Kaplıcada yıkanan mandalar ziyaretçiler tarafından görüntülendi

Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmek isteyenler için en iyi zaman, hayvanların kaplıca suyuna girdiği kış aylarıdır. Bu dönemde, fotoğrafçılar ve doğaseverler, kaplıcanın sıcak sularında yıkanan mandaları ve atları gözlemleme fırsatı buluyorlar. Ziyaretçilere, bu eşsiz deneyimi yaşamak ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için burayı ziyaret etmeleri öneriliyor.

 

 

# Türkiye, Yaşam

15 Şub 2024 - 09:00 Bolu- Güncel

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