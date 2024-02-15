Bolu Orman İşletme Müdürlüğü’nden faizsiz kredi

ORKÖY Projesi: Orman Köylülerine Destek

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme ve kredi dağıtım toplantısı düzenledi.

Köylerde Kura Çekimi Yapıldı

Bolu’da merkez ilçeye bağlı Bağışlar, Dereceören, Kızılağıl, Akçaalan, Muratlar, Çobankaya, Alıçören, Ercek, Tatlar ve Fasıl köylerinde yapılan toplantılarda, dış cephe mantolama, şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) elektrik üretimi ve traktör kredileri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kredi Destekleri Açıklandı

Toplamda 10 köyde 42 aileye verilen 4 milyon 980 bin lira kredi desteğinin 996 bin lirasının hibe olarak verildiği açıklandı.

Geri Ödeme Koşulları

İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, faizsiz olarak verilen kredilerin geri ödeme koşullarının traktör için 7 yıl vade, dış cephe mantolama için 5 yıl vade ve şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) için 7 yıl vade olarak açıkladı.

Hedef: Refah Düzeyini Artırmak

Semih Can, verilen kredilerle orman köylülerinin refah düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti ve köy muhtarlarının taleplerini dikkate aldıklarını vurguladı.