Bolu Orman İşletme Müdürlüğü’nden faizsiz kredi

ORKÖY Projesi: Orman Köylülerine Destek
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme ve kredi dağıtım toplantısı düzenledi.
Köylerde Kura Çekimi Yapıldı
Bolu’da merkez ilçeye bağlı Bağışlar, Dereceören, Kızılağıl, Akçaalan, Muratlar, Çobankaya, Alıçören, Ercek, Tatlar ve Fasıl köylerinde yapılan toplantılarda, dış cephe mantolama, şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) elektrik üretimi ve traktör kredileri için kura çekimi gerçekleştirildi.
Kredi Destekleri Açıklandı
Toplamda 10 köyde 42 aileye verilen 4 milyon 980 bin lira kredi desteğinin 996 bin lirasının hibe olarak verildiği açıklandı.
Geri Ödeme Koşulları
İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, faizsiz olarak verilen kredilerin geri ödeme koşullarının traktör için 7 yıl vade, dış cephe mantolama için 5 yıl vade ve şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) için 7 yıl vade olarak açıkladı.
Hedef: Refah Düzeyini Artırmak
Semih Can, verilen kredilerle orman köylülerinin refah düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti ve köy muhtarlarının taleplerini dikkate aldıklarını vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.