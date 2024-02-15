Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yıldız Entegre firmasıyla iş birliği protokolü imzaladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ), orman endüstrisi için çevreci ürün tasarımlarının geliştirilmesi amacıyla Yıldız Entegre firmasıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol İmza Töreninde Önemli Katılımlar

Protokol, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan tarafından imzalandı. İmza törenine Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, Fabrika Müdürü Ahmet Akpınar, Kalite ve Ar-Ge Müdürü Kenan Çağrı Nevruz, BAİBÜ Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kelleci ile BARÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdullah İstek ve Prof. Dr. Deniz Aydemir de katıldı.

Levha Üretiminde Verimlilik İçin Çalışma Başlıyor

BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğretim elemanları ile BARÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, levha yapımında kullanılan tutkalın daha etkin ve verimli üretilmesi üzerinde çalışacak.

Rektör Alişarlı'nın Değerlendirmesi

Protokolle ilgili konuşan Rektör Alişarlı, "Üniversitemizin teorik bilgi birikimini, sanayinin pratik bilgi birikimi ile birleştirmek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla misyonumuz doğrultusunda imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.