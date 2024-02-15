Mevsimler tersine döndü bahar çiçekleri gün yüzüne çıktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Çamurluk köyünün dağlık bölgesinde bahar çiçekleri açmaya başladı. Kış mevsiminde açan bahar çiğdemlerinin mor ve sarı renkleri görenleri mest etti. Ortaya güzel görüntülerin çıktığı bölgede köyde yaşayan çocuklar çiçeklerin arasında koşarak eğlendi.

6 yaşındaki Yağmur Kocatonka mor çiğdemleri toplayarak, babasına hediye etti. Minik doğasever, “Hayvanları da çiçekleri de çok severim. Kendi köpeğimde var benden hiç ayrılmaz çok seviyorum” dedi. Mor çiğdemlerin ilgi odağı olduğunu ifade eden 48 yaşındaki Hakkı Kocatonka, “Köyümüzün merasında her yıl bu mevsimde gün yüzüne çıkan sarı ve mor çiğdemler buradan gelip geçenlerin ilgi odağı oluyor. Bol bol fotoğraf çektirip her yıl burayı görmek için gelenler oluyor. Bizler kendilerine yardımcı oluyoruz. Ben de kızımla çiçeklerde arasında fotoğraf çekip köyümüzün güzelliğini herkese anlatıyoruz” diye konuştu.