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Kocaelispor, Boluspor maçının ardından Şanlıurfaspor hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Ertuğrul Sağlam'ın eksiksiz kadrosu, Yusuf Abdioğlu'nun yokluğunda ve Barış Alıcı'nın dönüşüyle maça hazır.

Kocaelispor, Boluspor maçının ardından Şanlıurfaspor hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü mask
Kocaelispor, Boluspor maçının ardından Şanlıurfaspor hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 23. haftasında, Kocaelispor'un kendi evinde Şanlıurfaspor ile yapacağı kritik maç öncesinde, Kocaelispor'un hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde sürdürdüğü bildirildi. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki ekip, kapsamlı ve detaylı bir antrenman programı ile rakibe karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.

Kocaelispor, Boluspor maçının ardından Şanlıurfaspor hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü

Tam Kadro antrenman ve teknik hazırlıklar

Körfez Brunga tesislerinde gerçekleştirilen antrenman seansında, Kocaelispor'un tüm oyuncuları tam kadro yer aldı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın denetiminde oyuncular, pas ve şut çalışmalarıyla günü tamamladı. Sağlam, antrenman boyunca oyuncularını sık sık uyararak performanslarını maksimize etmeye çalıştı. Bu detaylı çalışma, takımın maç gününe kadar formunu koruması ve geliştirmesi için kritik öneme sahip.

Kaptan cezalı, Burak Öksüz sahada

Takımın kaptanı Yusuf Abdioğlu, Boluspor maçında gördüğü sarı kart cezası sebebiyle Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek. Abdioğlu'nun yokluğunda, Burak Öksüz'ün sahada yer alması bekleniyor. Bu değişiklik, takım düzeni ve stratejileri açısından önemli bir faktör olacak.

Barış Alıcı'nın durumu ve takıma etkisi

Öte yandan, Boluspor maçında omzundan sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Barış Alıcı'nın durumu hakkında olumlu haberler geldi. Alıcı'nın ciddi bir problemi olmadığı ve Şanlıurfaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği bildirildi. Alıcı'nın sahadaki varlığı, Kocaelispor'un ofansif gücünü artırarak rakip karşısında daha etkili olmasını sağlayabilir.

Özet ve maç öncesi beklentiler

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam liderliğinde, Şanlıurfaspor ile yapılacak önemli maç öncesinde hazırlıklarını titizlikle sürdürdü. Kadroda yaşanan değişiklikler ve oyuncuların mevcut durumları, maçın sonucunu doğrudan etkileyebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Takım, evindeki bu karşılaşmayı kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

 

15 Şub 2024 - 09:23 Kocaeli- Spor

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