Umre adayları Mudurnu'da bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 81 il müftülüğü koordinesinde seminerler düzenleniyor.
Bu çerçevede Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından Beşkavaklar Camii’nde kutsal topraklara gidecek olan 70 umreci için uygulamalı "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri" düzenlendi.
Beşkavaklar Camii İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu, 22 Şubat’ta kutsal topraklara gidecek olan umrecilere bilgilendirmeler yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.