Bolu'da Emir Can İğrek rüzgarı

Bolu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Emir Can İğrek konseri düzenledi. Belediye önünde gerçekleşen konsere yağışlı havaya rağmen on binler katıldı. Konserde sahneye çıkan şarkıcı Emir Can İğrek, 2 saat boyunca en sevilen şarkıları gençler için söyledi. Alanı dolduran binlerce genç, İğrek’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edip, doyasıya eğlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan konserin bir bölümde sahneye çıkarak genç şarkıcı Emir Can İğrek’e çiçek ve hediye takdim etti. Hediye takdimi sonrası alanı dolduran binlerce kişiyi selamlayan Özcan, “Eğlenmek bizim hakkımız, konserlerde bol bol eğlenelim istiyorsanız desteğinizi bekliyorum” dedi.

Kız arkadaşına sahnede evlilik teklifi etti

Konserde ayrıca, evlilik telifi sürprizi de yaşandı. Konsere gelen bir genç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yardımı ile sahneden kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Binlerce kişinin alkışları ve tezahüratları eşliğinde diz çöküp kız arkadaşına "Benimle bu hayatı paylaşır mısın?" diye sordu. Genç kızın “Evet” cevabı üzerine çift büyük mutluluk yaşadı. Özcan da genç çifte sarılıp tebrik etti.