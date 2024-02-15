Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: "Boluspor maçı çok enteresan bir maç oldu"

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Şanlıurfaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın liderliğindeki takım, zorlu mücadele öncesi iddialı konuştu. Sağlam, her maçın önemli olduğunu ve her puanın kritik değer taşıdığını vurgulayarak, takımın bu bilinçle sahaya çıkacağını belirtti.

Zorlu dönemde güçlü duruş

Ligde yaşanan rekabetin yoğunluğuna dikkat çeken Sağlam, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerden, play-off hedefleyenlere kadar her takımın kendi hedefi doğrultusunda mücadele ettiğini ifade etti. Bu çetin dönemde Kocaelispor'un da hedeflerine ulaşmak için tam motivasyonla hareket ettiğini dile getirdi.

"Bolu maçı çok enteresan bir maç oldu"

Boluspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın enteresan olduğunu belirten Sağlam, "Üzüntüden bir önce çıkıp bir sonraki maça, Şanlıurfaspor maçına hazırlanmak zorundayız. İyi de hazırlanıyoruz. Eksikliklerimizin, yapamadıklarımızın farkındayız. Bolu maçı çok enteresan bir maç oldu. İlk devrede kalemize gelen tek topun ki o da kendi ikram ettiğimiz pozisyondu. Bunun gol olması, yine girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz bir maçı oynayamadık. Oyuncularımız olayın ciddiyetinin farkında.” Diye konuştu.

“Taraftarımızın yürekten destek vereceklerini düşünüyorum”

Taraftarımızın Eyüp maçında olduğu gibi bize yürekten destek vereceklerini düşünüyorum. Güzel bir oyunla girdiğimiz pozisyonları bundan önceki maçlarda olduğu gibi kötü değerlendirmeyip, güzel keyifli bir maç izletmek istiyoruz. Bundan sonraki zorlu sürecimizin hem taraftarımızın, hem camiamızın moralini motivasyonunu artırarak geçmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Takımın moral ve motivasyon vurgusu

Kart cezalısı ve sakat oyuncuların varlığına rağmen Sağlam, her oyuncunun takıma katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Takımdaki herkesin sorumluluk alarak görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Sağlam, bu yaklaşımla güzel bir galibiyet elde etmeyi umduklarını ifade etti.

Gürcü oyuncuların adaptasyon süreci

Sağlam, Gürcü futbolcuların takıma adaptasyon süreci hakkında da konuştu. Özellikle Giorgi Kharaishvili üzerinden örnekler vererek, yeni bir ülke ve kültüre adapte olmanın zorluklarına değindi. Sağlam, Gürcü oyuncuların birbirlerine destek olmalarının ve takıma hızlı bir şekilde adapte olmalarının önemine vurgu yaptı.