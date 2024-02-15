15 Şub 2024 - 10:30- Siyaset G:

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

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Saadet Partisi Göynük Belediye Başkan adayı Erdal Gülen, seçim öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ediyor. Gülen, gündüz esnaf ve kurum ziyaretleri, akşam ise ev ziyaretleriyle ilçe halkının teveccühünü kazanıyor.

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu mask
Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu
Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu
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Erdal Gülen'in yoğun seçim kampanyası

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

Göynük'te Saadet Partisi'nin Belediye Başkan adayı Erdal Gülen, seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Gündüzleri kurum ve esnaf ziyaretleri yaparak ilçenin nabzını tutan Gülen, akşamları ise vatandaşların evlerini ziyaret ederek destek arayışını sürdürüyor.

Esnaf ve kurum ziyaretlerinin önemi

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

Erdal Gülen, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf ve kurum ziyaretleriyle, ilçenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Bu ziyaretler, Gülen'in politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor ve ilçe halkının beklentilerini doğrudan öğrenmesine olanak tanıyor.

Akşam ev ziyaretleriyle halkla buluşma

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

Gülen, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle, seçmenlerle birebir iletişim kurma fırsatı buluyor. Bu samimi buluşmalar, Gülen'in halkın sorunlarını ve taleplerini daha yakından anlamasını sağlıyor ve seçmenlerle arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı oluyor.

Erdal Gülen'e ilçe halkından büyük ilgi

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

İlçede esnaf olan ve halk tarafından sevilen bir kişilik olan Erdal Gülen, seçim çalışmaları sırasında ilçe halkından büyük bir ilgi ve teveccüh görüyor. Gülen'in bu popülaritesi, seçim kampanyasına pozitif bir ivme kazandırıyor.

Seçim stratejisi ve hedefler

Saadet Partisi Adayı Erdal Gülen Göynük’ün nabzını tuttu

Erdal Gülen'in seçim stratejisi, halkla iç içe olmak ve onların gerçek ihtiyaçlarını anlamak üzerine kurulu. Gülen, seçilmesi halinde ilçenin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmayı ve Göynük'ü daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyor.

Göynük'te seçim heyecanı

Göynük'te seçim atmosferi giderek ısınırken, Erdal Gülen'in yoğun seçim çalışmaları ve halkla kurduğu samimi ilişkiler, onu diğer adaylardan ayırıyor. İlçe halkı, seçim gününe doğru büyük bir heyecanla yaklaşırken, Gülen'in bu çabalarının seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.

 

# belediye

15 Şub 2024 - 10:30 Bolu/ Göynük- Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Hacı - İnsallah kazanir ,cunku belediyeden hic ama hic memnun degilim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:57

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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