15 Şub 2024 - 11:30- Siyaset G:

AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun kalkınması için Ankara'dan projeleri "koparıp alacak" bir yönetim anlayışının önemini vurguladı. Bolu'nun sağlık, spor ve kültür turizmindeki potansiyelini maksimize etme planlarıyla dikkat çekiyor.

AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi mask
AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi
AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi
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Demirkol'dan bolu için Ankara mesajıAK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel kalkınma vizyonunu paylaştı. Demirkol, Bolu'nun gelişimi için Ankara'dan destek ve projeleri "koparıp alacak" bir yönetim anlayışının şart olduğunu belirtti, "Bolu için Ankara'dan ne gerekiyorsa alacağız" dedi.

Hizmet trenini kaçırmama çağrısı

AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

Demirkol, Bolu'nun hizmet alımında geri kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer iller hizmet trenini yakalarken, biz sanal gündemlerle geride kalıyoruz" ifadesini kullandı. Bolu'nun sadece hızlı tren değil, tüm hizmet trenlerini yakalaması gerektiğinin altını çizdi.

Kurumsal birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

Bolu'nun kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Demirkol, ilin milletvekilleri, il başkanları ve diğer önemli figürlerle Ankara'da Bolu için mücadele edeceklerini söyledi. Bu birlik ve beraberliğin, Bolu'nun kalkınmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Sağlık turizminde Bolu’nun potansiyeliAK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

Demirkol, Bolu'nun sağlık turizminde hak ettiği payı alamadığını, ancak şehrin bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en iyi fizik tedavi hastanesi ve nitelikli ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sahip Bolu'nun, sağlık turizminde uluslararası bir marka olabileceğini vurguladı.

Spor ve kültür turizminde yatırım ihtiyacı

Demirkol, Bolu'nun spor ve kültür turizmi potansiyelini geliştirmek için otelcilik sektöründe yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Yaz kampları ve Köroğlu gibi kültürel değerlerin iyi anlatılması gerektiğini, bu sayede Bolu'nun turizmde daha fazla öne çıkabileceğini ifade etti.

Bolu için geniş kapsamlı vizyon

Demirkol, Bolu için geniş kapsamlı bir kalkınma vizyonu ortaya koydu. Sağlık, spor ve kültür turizmi alanlarında yapılacak yatırımlarla Bolu'nun ulusal ve uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini hedefliyor. Bolu'nun tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, şehrin kalkınmasını sağlamak için kararlı bir tutum sergiliyor.

# Türkiye, belediye, AK Parti, tedavi, Sağlık

15 Şub 2024 - 11:30 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Vatandas - Gordük sizide gordük koroglu heykeline milyarlarca lira verdiniz çöpe attiniz almayim ustu kalsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:46
03

Cıkınlalı - Ee zamaninda niye koparip almadiniz hani boluya plaj yapaciydi alettin ,suya yuzde yüz zam yaptigi zamanlari unutmadik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:45
02

Memet - Akparti boluda aday bile çıkartmaması lazım eski belediye baskiniynan borular hep patliyurdu kışın yollar hep buz duzlama yapilmiyurdu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:43
01

Bolulu - Tanju baskan yeminle boluyu cicek gibi yapti alaattinin harap ettigi boluyu çicek gibi yapti ,cadde berbat otesiydi hep kalkmisti tekrardan yapti ,yollar yine oyle berbatti ,tanjudan cok memnunuyuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:40
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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