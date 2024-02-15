AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol Ankara’dan koparıp alma sözü verdi

Demirkol'dan bolu için Ankara mesajı

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel kalkınma vizyonunu paylaştı. Demirkol, Bolu'nun gelişimi için Ankara'dan destek ve projeleri "koparıp alacak" bir yönetim anlayışının şart olduğunu belirtti, "Bolu için Ankara'dan ne gerekiyorsa alacağız" dedi.

Hizmet trenini kaçırmama çağrısı

Demirkol, Bolu'nun hizmet alımında geri kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer iller hizmet trenini yakalarken, biz sanal gündemlerle geride kalıyoruz" ifadesini kullandı. Bolu'nun sadece hızlı tren değil, tüm hizmet trenlerini yakalaması gerektiğinin altını çizdi.

Kurumsal birlik ve beraberlik vurgusu

Bolu'nun kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Demirkol, ilin milletvekilleri, il başkanları ve diğer önemli figürlerle Ankara'da Bolu için mücadele edeceklerini söyledi. Bu birlik ve beraberliğin, Bolu'nun kalkınmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Sağlık turizminde Bolu’nun potansiyeli

Demirkol, Bolu'nun sağlık turizminde hak ettiği payı alamadığını, ancak şehrin bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en iyi fizik tedavi hastanesi ve nitelikli ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sahip Bolu'nun, sağlık turizminde uluslararası bir marka olabileceğini vurguladı.

Spor ve kültür turizminde yatırım ihtiyacı

Demirkol, Bolu'nun spor ve kültür turizmi potansiyelini geliştirmek için otelcilik sektöründe yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Yaz kampları ve Köroğlu gibi kültürel değerlerin iyi anlatılması gerektiğini, bu sayede Bolu'nun turizmde daha fazla öne çıkabileceğini ifade etti.

Bolu için geniş kapsamlı vizyon

Demirkol, Bolu için geniş kapsamlı bir kalkınma vizyonu ortaya koydu. Sağlık, spor ve kültür turizmi alanlarında yapılacak yatırımlarla Bolu'nun ulusal ve uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini hedefliyor. Bolu'nun tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, şehrin kalkınmasını sağlamak için kararlı bir tutum sergiliyor.