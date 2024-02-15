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Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

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TFF, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Eryaman'da oynamaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. Gençlerbirliği hangi stadyumda oynayacak. Zemin bakımı ve denetimleri artırılıyor.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı mask
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı
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Türkiye futbolunun kalbi, zemin bakımı ve stadyum kullanımı konularında önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mı açıkladı.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

Gençlerbirliği’ne sürpriz karar

Bu karar, zemin sorunlarıyla gündeme gelen Eryaman Stadyumu'nun kullanımı hakkında yaşanan belirsizlikleri sonlandırıyor. Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği için sürpriz bir karar açıklandı.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

Eryaman Stadyumu'nda zemin sorunları

Eryaman Stadyumu, hem MKE Ankaragücü hem de Gençlerbirliği'nin maçlarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Ancak stadyum, zemininde yaşanan bozukluklar nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. TFF'nin bu konuda aldığı kararlar, stadyum zeminlerinin bakımı ve futbol kalitesi üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşıyor.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

Ankaragücü'nün Eryaman kararı

TFF'nin açıklamasına göre, Ankaragücü'nün Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü ağırlayacağı Galatasaray maçı da dahil olmak üzere, müsabakalarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

Gençlerbirliği için yeni bir mekan arayışı

TFF, yoğun maç trafiği ve zeminin etkilenmemesi için Gençlerbirliği'nin başka bir stadyumda maçlarını oynaması gerektiğini duyurdu. Bu karar, iki takımın ortak kullanımından kaynaklanan zemin sorunlarını azaltmayı ve daha sağlıklı bir futbol ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kaderi: TFF'den kritik Eryaman Stadyumu kararı

TFF'den stadyum zeminlerine sıkı denetim

TFF'nin açıklamasında, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor dahil olmak üzere, stadyum zeminlerinin bakımının hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Aksi halde, ilgili stadyumların müsabaka oynamaya kapatılacağı belirtildi.

  

# Türkiye, Gençlerbirliği

15 Şub 2024 - 10:18 Ankara- Spor

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