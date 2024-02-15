Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Erzurumspor'a anlamlı ziyaret

Erzurum'un futbol tutkusu, şehrin en büyük gururlarından biri olan Erzurumspor Futbol Kulübü etrafında yoğunlaşıyor. Bu tutkunun en yeni göstergelerinden biri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kulüp tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Vali Çiftçi, Erzurumspor'un başarılı yönetimi ve futbol takımı ile bir araya gelerek, şehrin spora ve özellikle futbola olan inancını bir kez daha teyit etti.

Vali Çiftçi ve Erzurumspor yönetimi buluşması

Erzurumspor tesislerinde gerçekleşen bu önemli ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi'yi Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve kulüp yönetimi sıcak bir şekilde karşıladı. Bu buluşma, şehrin futbol takımına olan desteğin sadece tribünlerle sınırlı olmadığını, yönetim kademelerinden de tam destek aldığını gösterdi. Vali Çiftçi'nin Erzurumspor'a olan bağlılığı, takımın her maçını stadyumda izleme gayretiyle de kendini gösteriyor.

Erzurumspor'a olan destek mesajları

Vali Çiftçi, ziyaret sırasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne başarı dileklerini ileterek, takımın başarılarının devamlılığını temenni etti. Erzurumspor FK, Vali Çiftçi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Vali'nin kulübe olan ilgisine ve desteklerine teşekkür etti. Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un ziyaretlerine de şükranlar sunuldu, bu ziyaretlerin kulüp için ne kadar kıymetli olduğu vurgulandı.

Erzurumspor'un geleceğine ışık tutacak destekler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin, Erzurumspor tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret, sadece mevcut desteklerin bir göstergesi değil, aynı zamanda gelecekteki başarılar için de bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Bu ziyaret ve alınan destek mesajları, takıma olan inancın ve şehrin spora olan tutkusunun bir simgesi haline geldi.