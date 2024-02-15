14 Mayıs Seçimi öncesi bildiri dağıtan Sol Partililere açılan dava görülmeye devam etti

Bolu, siyasi gündemde önemli bir yer tutan bir olaya sahne oldu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde, kentte seçim bildirisi dağıtan 4 SOL Parti üyesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargı önüne çıktı. Bu duruşma, ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyetlerin sınırları açısından önemli bir vak'a olarak dikkat çekiyor.

İfade Özgürlüğü Mücadelesi Mahkemede

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmada, SOL Parti'nin Bolu'dan adayları ve parti üyeleri, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Partililer, dağıttıkları bildirinin herhangi bir hakareti içermediğini, siyasi bir faaliyetin parçası olduğunu savundu. Duruşmada, avukatlar da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne dair kararlarını hatırlatarak, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Savunma ve İddialar: Siyasi Faaliyetin Sınırları

Dava, siyasi ifade özgürlüğünün sınırlarının ne olması gerektiği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Avukatların ve partililerin savunmalarında vurguladığı gibi, seçim sürecindeki bildirilerin, siyasi eleştirilerin suç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışması gündeme geldi.

Duruşma ve Beklentiler: Özgürlüklerin Testi

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve avukatının davaya katılma talebini kabul ederek, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi. Duruşma, 6 Mayıs 2024 tarihine ertelendi. Bu süreç, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kullanımı açısından bir test niteliği taşıyor.

Olayın geçmişi;

"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret" içerikli bildiri dağıtmak suçlamasıyla Sol Partili 2 Milletvekili adayı ve 2 yöneticisi geçtiğimiz yıl Nisan ayında gözaltına alınmıştı. Sol Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy ile partinin merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' kapsamında yer alabilecek içerikli bildirileri dağıtmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan 4 Sol Parti üyesi, ifadeleri alınıp, haklarında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.