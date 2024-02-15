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Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı

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Düzce'de başlayan okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları, 250 sporcunun katılımı ile spor heyecanını zirveye taşıyor. Erkek ve kız takımlarının mücadelesi göz dolduruyor.

Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı mask
Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı
Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı
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Düzce, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul sporlarının kalbinin attığı yer olmaya devam ediyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen basketbol yıldızlar grup müsabakaları, şehrin spor hayatına yeni bir soluk getirdi. Bu önemli turnuvanın açılış seremonisi ve teknik toplantısıyla birlikte start alması, spor severlerin ve genç yeteneklerin büyük ilgisini çekti.

Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı

Sporun yıldızları Düzce'de buluşuyor

250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük organizasyon, erkek ve kız takımlarını ağırlıyor. Erkek takımları Cumayeri Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele ederken, kız takımları Bahçeşehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde basketbol yeteneklerini sergiliyor. Ankara, İstanbul, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak gibi birçok ilden gelen takımlar, grup müsabakalarında üstün gelmek için ter döküyor.

Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı

Takımların mücadelesi ve sporun getirdiği dostluk

Turnuva, erkeklerde ve kızlarda olmak üzere iki farklı kategoride düzenleniyor. Erkekler kategorisinde Ankara'dan iki, İstanbul'dan iki takım olmak üzere toplam on iki takım mücadele ederken, kızlar kategorisinde on bir takım şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Bu müsabakalar, genç sporcular arasında hem rekabeti hem de dostluğu pekiştiren bir platform olma özelliği taşıyor.

Düzce, okul sporları grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor: Basketbol heyecanı başladı

Düzce'de basketbol coşkusu

Düzce'nin ev sahipliği yaptığı okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları, şehrin spor kültürüne katkı sağlamanın yanı sıra, genç sporculara büyük sahnede kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Bu turnuva, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri, yeni dostluklar edinmeleri ve takım ruhunu yaşamaları için benzersiz bir deneyim sunuyor.

# eğitim

15 Şub 2024 - 11:08 Düzce- Spor

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