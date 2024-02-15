Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla Abant bölgesindeki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bolu’da 2 gündür aralıklarla yağmur etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağışı, gece saatlerine yerini kar yağışına bıraktı. Abant bölgesinde bulunan Örencik, Samat Alput, Çepni, Pelitözü, Sarıyer köylerinin yaylaları beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.