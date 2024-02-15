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Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

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Bolu U-18 Ligi'nde şampiyon belli oldu. 14 Futbol Kulübü ve Özel İdare Köroğluspor finalde karşı karşıya geldi. Kazanan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Genç yeteneklerin ve tecrübeli teknik ekibin başarısı, Bolu'nun futboldaki gururu oldu.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu mask
Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu
Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu
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Bolu'nun genç yeteneklerinin mücadele ettiği U-18 Ligi'nde, futbolseverlerin gözlerini kamaştıran bir performans sergilendi. Özellikle final maçında, 14 Futbol Kulübü ve Özel İdare Köroğluspor'un nefes kesen mücadelesi, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yarattı. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan 14 Futbol Kulübü, Bolu'nun gururu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

Heyecan dolu final

14 Futbol Kulübü, finalde karşılaştığı Özel İdare Köroğluspor ile arasında geçen çekişmeli maçta, futbolun heyecanını ve tutkusunu sahaya yansıttı. Maç, Özel İdare Köroğluspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle başlasa da, 14 Futbol Kulübü mücadelenin ilk dakikalarından itibaren eşitliği sağlamak için önemli ataklar gerçekleştirdi. İlk yarıda yaşanan gol düellosu sonucunda takımlar soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti. İkinci yarıda da üstün bir performans sergileyen 14 Futbol Kulübü, skoru 4-3 lehine çevirerek şampiyonluğa ulaştı.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

14 Futbol Kulübü'nün başarısı

Bolu U-18 Ligi'nde fırtına gibi esen 14 Futbol Kulübü, gösterdiği üstün performansla alkış alarak şampiyon oldu. Bu başarı, takımın sadece Bolu'da değil, aynı zamanda Türkiye genelinde de adından söz ettirmesini sağladı. Şimdi, 14 Futbol Kulübü'nün hedefi Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar alarak Bolu'nun adını şampiyonada duyurmak.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

Başarının mimarları

14 Futbol Kulübü'nün başarısında, teknik direktörler Bayram Öztürk, Ali Akdemir ve Adem Güçlü'nün büyük payı var. U-16 ve U-18 liglerinde elde edilen başarıların ardından, bu genç ve yetenekli teknik direktörler, Bolu'daki futbolseverlerin beğenisini kazandı. Tecrübeli antrenörler, Bolu'da futbolun geleceği adına umut verici bir tablo çiziyorlar.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

Yolculuk devam ediyor

Bolu 14 Futbol Kulübü, şimdi gözünü Türkiye Şampiyonası grup maçlarına çevirdi. İlimizin gururu olarak bu önemli turnuvada yer alacak olan temsilcimiz, burada da başarılı sonuçlar alarak Bolu'nun adını Türkiye'de duyurmayı hedefliyor. Genç yeteneklerin ve tecrübeli teknik ekibin bu yolculuğu, Bolu'daki futbolseverler için heyecan ve gurur kaynağı olmaya devam edecek.

Bolu U-18 Ligi’nde Özel İdare Köroğluspor-14 FK maçının ardından şampiyon belli oldu

# Türkiye, VAR

15 Şub 2024 - 12:07 Bolu- Spor

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