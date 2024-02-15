Boluspor-Tuzlaspor maçı nerede oynanacak? Saat kaçta? Hangi gün?

Türk futbolunun kalbi bu hafta Esenyurt'ta atacak. Boluspor ve Tuzlaspor, ligin 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Uzun süredir devam eden stadyum karmaşası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) son kararıyla son buldu. İşte detaylar:

Stadyum karmaşası sona erdi

Boluspor’un bu hafta sonu oynayacağı Tuzlaspor stadyumunun bakım ve saha koşullarının yetersiz olması nedeniyle, TFF stada maç oynanamaz raporu vermişti. Bu durum, maç organizasyonunu zor bir duruma sokarken, takımların maç programlarında da aksamalara neden oluyordu. Ancak beklenen haber nihayet geldi.

Boluspor-Tuzlaspor maçı için yeni mekan

Boluspor'un deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı kritik karşılaşma için mekan arayışı son buldu. TFF'nin aldığı son kararla, 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan maçın yeni adresi belirlendi. 4491 seyirci kapasitesine sahip olan stad, futbolseverleri ağırlamaya hazır.

Futbolseverlerin yeni buluşma noktası

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, modern yapısı ve ulaşım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu maç, stadın önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapma kapasitesini de gözler önüne seriyor. Boluspor ve Tuzlaspor taraftarları, takımlarını desteklemek için bu yeni mekanda buluşacak.

Maç günü ve saati

Takvimler 17 Şubat Cumartesi'yi gösterdiğinde, futbolseverlerin gözü kulağı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda olacak. Maçın başlama saati 13.30 olarak belirlendi. Bu kritik mücadele, lig sıralamasında önemli bir yere sahip ve her iki takım için de kritik puanlar söz konusu.