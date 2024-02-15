15 Şub 2024 - 15:40- Güncel G:

Bolu Gündem’den sosyal medya engellerini aşan cesur habercilik!

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Türkiye’nin yerel gazeteler içerisindeki en etkin ve bölgenin en büyük yayın organı olan Bolu Gündem’in aylık 35 milyon etkileşim alan 50 bin takipçili Instagram profilimiz yoğun spam ve bot saldırıları sonucu askıya alındı!

Bolu Gündem’den sosyal medya engellerini aşan cesur habercilik! mask
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Bolu ve Türkiye'den son dakika haberlerini, doğruluk ve özgünlük çerçevesinde anlık olarak sunan Bolu Gündem Instagram profilimiz, gündemi kaçırmak istemeyenler için vazgeçilmez bir kaynak sunmaya devam ediyor.

BİR SAYFA KAPANIR, YENİ BİR SAYFA AÇILIR

Aylık 35 milyon etkileşim (yorum, beğeni, takip, kayıt) alan 50 bin değerli takipçimizle birlikte yürüdüğümüz bu yolda, yoğun bot ve spam saldırıları sebebiyle bir engelle karşılaştık ve Instagram yapay zeka algoritması sayfamızı askıya alma kararı verdi.

4 senedir Instagram’da kesintisiz olarak siz değerli takipçilerimizle buluştuğumuz sayfamızın başına gelen bu olayı, özgün, doğru ve korkusuz haberciliğimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Hesabımızı geri döndürene kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı ve sizlerin haber alma hakkını savunacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Instagram hesabımızın askıya alınması, bizim için yeni bir başlangıcın işareti oldu. Yeni Bolu Gündem instagram profilimizle, haberlerimize kaldığımız yerden, hatta daha da güçlenerek devam ediyoruz.

CESUR VE ÖZĞÜR YAYINCILIĞA DEVAM

Sosyal medyanın bu tarz azizliklerini daha önce de yaşamış, aylık 60 milyon erişim ve 650 bin etkileşim alan 276 bin takipçili Bolu Gündem Facebook sayfamız da da çeşitli algoritmasal nedenlerden dolayı kaldırılan içeriklerimiz olmuştu.

META şirketine ait Instagram ve Facebook için denetleme kurulu görevi gören Oversight Board platformuna yaptığımız itirazlar sonucu tüm içeriğimiz tekrardan yayına alınmış ve Facebook bizden aldığı kararlar sonucu özür dilemek zorunda kalmıştı. 

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Bilgi çağında, doğru ve anlık haber kaynağına sahip olmak her zamankinden daha önemli. Bolu Gündem Medya grubu olarak sadece Bolu'dan değil, tüm Türkiye'den gerçek, doğru ve özgün haberleri sizlere ulaştırmanın peşinde.

Aynı zamanda 0 (374) 217 66 66 Whatsap ihbar hattımız, Instagram ve Facebook DM üzerinden de sizin çağrılarınıza kulan veriyor, toplum yararına olacak tüm olayları haberleştirme ilkesi güdüyoruz.

BERABER YÜKSELİYORUZ: BİRLİĞİMİZLE GÜÇLENİYORUZ!

Birleşelim, güçlenelim, Bolu’yu ve çevremizi birlikte değiştirelim. Siz de bu harekete katılın, çünkü birlikte daha güçlüyüz. Bolu’nun ve Türkiye’nin güzel insanlarına..

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# instagram, Türkiye

15 Şub 2024 - 15:40 Bolu- Güncel

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Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

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