Bolu’nun çınarı Celal Saraçoğlu tam bir Atatürk ve İnönü aşığı

Bolu’nun çınarı, Bolu’nun en yaşlı bireyi Celâl Saraçoğlu 1923 doğumlu, tam bir Atatürk ve İsmet İnönü aşığı. Canlı bir tarih kitabı gibi yaşadıklarını ve gördüklerini anlatan 101 yaşındaki Celâl Saraçoğlu en iyi devlet adamının dürüst ve çalmayan devlet adamı olduğunu söyledi.

Yüksel Ceylan’ın nikah şahidi

Bolu’nun en yaşlı bireyi, Bolu’nun çınarı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu canlı bir tarih kitabı cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı. Cumhuriyetle aynı yaşta olan Celâl Saraçoğlu OGM ORKÖY’den 1982’de emekli oldu.Bolu’nun eski Belediye Başkanlarından Yüksel Ceylan’ın nikâh şahidi de olan Saraçoğlu; partinin değil, çalmayan yöneticinin önemli olduğunu söyledi.

Atatürk’ün dürüstlüğü ve hizmetleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin ilk yıllarında kurduğu fabrikaları ve yaptığı hizmetleri anlatan Saraçoğlu, “Bir toplu iğne bile imal edemiyorduk. Çok gençtim ama biliyorum. Ülkenin ilk yıllarında bile Atatürk fabrikalar kurdu, demiryolları yaptı. Çok dürüsttü, çalmadı, çırpmadı hep ülkesine kazandırdı” dedi.

“Atatürk ölünce Türk Milleti derin bir yasa girdi”

Atatürk’ün öldüğü zaman Türk Milletinin ne derin bir yasa girdiğine de şahit olan Saraçoğlu, “Ne kadar üzülmüştük anlatamam. Herkes, bir daha böyle bir kişi gelmez diyordu. Bıraktı gitti bizi, ne yapacağız diyorduk. Herkes o kadar üzgündü ki anlatamam” dedi.

“İnönü, oğlu araba isteyince ‘O kadar zengin değilim’ diyerek almadı”

Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra yerine İsmet İnönü’nün geldiğini söyleyen Saraçoğlu o yılları büyük bir minnet ve özlemle anlattı.Saraçoğlu Atatürk ve İnönü’nün dürüstlüğüne tekrar tekrar vurgu yaparak “Erdal İnönü babasından araba istemişti o yıllarda babası yani İsmet İnönü de ‘Ben sana araba alacak kadar zengin değilim’ diyerek almamıştı” derken, devletin parasına devletin büyüklerinin el sürmediğini belirtti.

“En iyi devlet adamı, dürüst olan devlet adamıdır”

Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatmaya devam eden Saraçoğlu özellikle o yıllarda büyük zorluklarla yapılan hizmetlerin temelinde dürüstlüğün olduğunu belirtti.En iyi devlet adamının çalmayan, çırpmayan devlet adamı olduğunu ifade eden Saraçoğlu, Atatürk ve İnönü’nün bu özelliklere fazlasıyla sahip devlet adamları olduğuna vurgu yaptı.