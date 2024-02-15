Hızlı tren için kararlı adımlar: MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'den güçlü mesajlar

Hızlı tren Bolu’yu şaha kaldıracak

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, hızlı tren projesinin Bolu için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, projenin sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda şehrin vizyonunu ve misyonunu geliştirecek bir adım olduğunu belirtti. Ankara'da yapılan görüşmelerde Ulaştırma Bakanlığı ile hızlı tren projesinin detayları üzerinde durduklarını, ancak henüz resmi bir proje açıklamasının yapılmadığını dile getirdi.

"Yatmamız gerekiyorsa yatacağız, oturmamız gerekiyorsa oturacağız"

MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün kararlılığı, hızlı tren projesi için attıkları adımların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bolu'nun bu projede yer alması için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını, gerekirse Ulaştırma Bakanlığı önünde yatıp oturarak projenin hayata geçirilmesi için baskı yapacaklarını açıkladı. Akgül, projenin Bolu için bir dönüm noktası olacağını ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bolu'nun geleceği için el ele

Akgül, Düzce milletvekilleriyle birlikte bölgeden hızlı tren projesinin tamamlanması için birlikte çalıştıklarını, Kuzey Marmara'nın devamı olarak planlanan Mudurnu-Nallıhan güzergahının da projeye dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede Bolu'nun projede önemli bir yer tutacağını ve şehrin geleceği için önemli bir adım atılacağını vurguladı.

Bolu için proje, kritik öneme sahip

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, hızlı tren projesi konusunda gösterdiği kararlılık ve projenin Bolu için önemini vurgulayan açıklamalarıyla dikkat çekti. Projenin hayata geçirilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirten Akgül, Bolu'nun gelişimi için bu projenin kritik olduğunu ifade etti.