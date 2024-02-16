Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kurul toplantısına katıldı

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması için düzenlenen İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 47. maddesine dayanılarak hazırlanan “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Karalarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin” 19, 20 ve 21. maddelerine göre “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan Gerede İlçe Koordinasyon Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Fatih Kaya da katıldı.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu nedir?
Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.