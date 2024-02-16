- Güncel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gentaş fabrikasında çalışanlarla buluşarak, geçmiş dönem başarılarını ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. Eskişehir'i geçme vizyonuyla destek istediği bu özel ziyaret, yerel kalkınma ve birlik mesajlarıyla doluydu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun geleceği için bir araya geldiler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesinde, Mudurnu yolunda bulunan Gentaş fabrikasını ziyaret etti. Bu ziyaret, Özcan'ın fabrika çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurarak, belediyecilik vizyonunu ve Bolu için büyük hedeflerini paylaşması açısından önem taşıdı.

Beş yıllık başarı hikâyesi ve yeni dönem projeleri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Özcan, fabrika çalışanlarına son beş yılda gerçekleştirilen başarılı projeleri ve yenilikleri anlattı. Aynı zamanda, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışanların desteğini istedi. Bu projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda daha ileriye gitmesini hedefliyor.

Tecrübenin önemi ve işçilerle diyalog

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Belediyeciliğin tecrübe gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Özcan, işçilerin sorularını yanıtladı. Bu etkileşim, çalışanların beklentilerini ve önerilerini doğrudan belediye başkanına iletebilmesi için önemli bir fırsat sundu.

Bolu'yu Eskişehir'den daha güzel yapma hedefi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Özcan, Bolu'yu Eskişehir'den daha cazip bir şehir haline getirme hedefini tekrarladı. Bu vizyon, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan, seçimi kazanması durumunda bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğinin sözünü verdi.

Seçim öncesi destek çağrısıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Ziyaret, aynı zamanda bir destek çağrısıydı. Özcan, yeni dönemde Bolu için planladığı projelerin gerçekleşmesi adına fabrika çalışanlarının desteğini istedi. Bu destek, şehrin geleceğini şekillendirmede kritik bir öneme sahip.

Bolu için birlikte çalışma mesajı

Tanju Özcan'ın Gentaş fabrikası ziyareti, Bolu'nun geleceği için birlikte çalışma ve ortak hedefler doğrultusunda ilerleme mesajını güçlendirdi. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin ve çalışanların iş birliği içinde, şehrin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışabileceğinin somut bir örneğiydi.

Bu yeniden yazım, SEO uyumlu anahtar kelimeleri içerirken, aynı zamanda okuyuculara bilgi verici ve ilgi çekici bir içerik sunmayı amaçlamaktadır.

 

# belediye, destek, Tanju Özcan

16 Şub 2024 - 08:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL