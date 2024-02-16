Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Bolu'nun geleceği için bir araya geldiler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesinde, Mudurnu yolunda bulunan Gentaş fabrikasını ziyaret etti. Bu ziyaret, Özcan'ın fabrika çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurarak, belediyecilik vizyonunu ve Bolu için büyük hedeflerini paylaşması açısından önem taşıdı.

Beş yıllık başarı hikâyesi ve yeni dönem projeleri

Özcan, fabrika çalışanlarına son beş yılda gerçekleştirilen başarılı projeleri ve yenilikleri anlattı. Aynı zamanda, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışanların desteğini istedi. Bu projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda daha ileriye gitmesini hedefliyor.

Tecrübenin önemi ve işçilerle diyalog

Belediyeciliğin tecrübe gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Özcan, işçilerin sorularını yanıtladı. Bu etkileşim, çalışanların beklentilerini ve önerilerini doğrudan belediye başkanına iletebilmesi için önemli bir fırsat sundu.

Bolu'yu Eskişehir'den daha güzel yapma hedefi

Özcan, Bolu'yu Eskişehir'den daha cazip bir şehir haline getirme hedefini tekrarladı. Bu vizyon, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan, seçimi kazanması durumunda bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğinin sözünü verdi.

Seçim öncesi destek çağrısı

Ziyaret, aynı zamanda bir destek çağrısıydı. Özcan, yeni dönemde Bolu için planladığı projelerin gerçekleşmesi adına fabrika çalışanlarının desteğini istedi. Bu destek, şehrin geleceğini şekillendirmede kritik bir öneme sahip.

Bolu için birlikte çalışma mesajı

Tanju Özcan'ın Gentaş fabrikası ziyareti, Bolu'nun geleceği için birlikte çalışma ve ortak hedefler doğrultusunda ilerleme mesajını güçlendirdi. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin ve çalışanların iş birliği içinde, şehrin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışabileceğinin somut bir örneğiydi.

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