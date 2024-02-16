Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Gentaş’ı ziyaret etti

Bolu'nun geleceği için bir araya geldiler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesinde, Mudurnu yolunda bulunan Gentaş fabrikasını ziyaret etti. Bu ziyaret, Özcan'ın fabrika çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurarak, belediyecilik vizyonunu ve Bolu için büyük hedeflerini paylaşması açısından önem taşıdı.
Beş yıllık başarı hikâyesi ve yeni dönem projeleri
Özcan, fabrika çalışanlarına son beş yılda gerçekleştirilen başarılı projeleri ve yenilikleri anlattı. Aynı zamanda, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışanların desteğini istedi. Bu projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda daha ileriye gitmesini hedefliyor.
Tecrübenin önemi ve işçilerle diyalog
Belediyeciliğin tecrübe gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Özcan, işçilerin sorularını yanıtladı. Bu etkileşim, çalışanların beklentilerini ve önerilerini doğrudan belediye başkanına iletebilmesi için önemli bir fırsat sundu.
Bolu'yu Eskişehir'den daha güzel yapma hedefi
Özcan, Bolu'yu Eskişehir'den daha cazip bir şehir haline getirme hedefini tekrarladı. Bu vizyon, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan, seçimi kazanması durumunda bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğinin sözünü verdi.
Seçim öncesi destek çağrısı
Ziyaret, aynı zamanda bir destek çağrısıydı. Özcan, yeni dönemde Bolu için planladığı projelerin gerçekleşmesi adına fabrika çalışanlarının desteğini istedi. Bu destek, şehrin geleceğini şekillendirmede kritik bir öneme sahip.
Bolu için birlikte çalışma mesajı
Tanju Özcan'ın Gentaş fabrikası ziyareti, Bolu'nun geleceği için birlikte çalışma ve ortak hedefler doğrultusunda ilerleme mesajını güçlendirdi. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin ve çalışanların iş birliği içinde, şehrin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışabileceğinin somut bir örneğiydi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.