İlhan Durak'tan kapsamlı çözüm paketi

Bolu'da ulaşımın geleceği için yenilikçi adımlar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret, Durak'ın sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Bolu'nun ulaşım sorunlarına dikkat çekmesi ve çözüm yollarını sunması açısından önemliydi.

Ulaşım Master Planı ile Bolu'nun dönüşümü

Durak, Bolu'da ulaşımın daha verimli ve konforlu hale getirilmesi için kapsamlı bir ulaşım master planı hazırlayacaklarını belirtti. Bu plan kapsamında, toplu taşıma araçlarının sayısının ve kapasitesinin artırılması, şehir içi güzergahların çeşitlendirilmesi gibi önemli adımlar atılacak. Bu sayede, şehir içi trafiğin azaltılması ve vatandaşların daha konforlu seyahat edebilmesi hedefleniyor.

Akıllı Duraklar ve Mobil Uygulama ile anlık bilgilendirme

Durak'ın projeleri arasında, toplu taşıma araçlarının mobil uygulama ile tam entegrasyonu da yer alıyor. Akıllı duraklar sayesinde, yolculara otobüs konumu, tahmini varış süresi, haber ve hava durumu gibi anlık bilgiler sunulacak. Ayrıca, mobil uygulama ile şehir içi toplu taşıma, taksiler ve belediyenin kuracağı bisiklet kiralama noktaları entegre edilecek, böylece vatandaşlar ulaşım seçeneklerinden tam olarak faydalanabilecek.

Köprülü Kavşak Projesi ile trafik sorunlarına son

Durak, özellikle Gölköy Üniversite kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak için köprülü kavşak yapılacağını duyurdu. Bu proje, hem öğrencilerin hem de hastane çalışanlarının yanı sıra tedavi için hastaneye gelen vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak.

Bolu'da ulaşımın yeniden şekillendirilmesi

İlhan Durak'ın ulaşım vizyonu, Bolu'da yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunuyor. Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi, akıllı duraklar ve köprülü kavşak gibi projeler, şehrin ulaşım altyapısını modernize ederek, vatandaşların günlük yaşamlarında önemli bir fark yaratacak.

Bolu için ulaşım vizyonu

Durak'ın ulaşım alanındaki bu yenilikçi adımları, Bolu'nun daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkıda bulunacak. Ulaşım sorunlarının çözülmesi, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine de olumlu etkiler yapacak, Bolu'yu daha çekici bir yaşam merkezi haline getirecek.