Seben Kaymakamlığı’nda seçim toplantısı: Huzur ve Güven ortamı sağlanacak

Mahmut Hoca,kel Mahmut - ODTÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İLK 3 BİN ile, BOĞAZİÇİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ilk BİN ile,HACETTEPE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ilk 40 BİN ile FIRAT ÜN. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 700BİN ile.... öğrenci alıyor. Mülki amirlerin acaba kaç tanesi ODTÜ, BOĞAZİÇİ, İTÜ, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ mezunu???? CVP LÜTFEN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI!