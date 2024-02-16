Seben Kaymakamlığı’nda seçim toplantısı: Huzur ve Güven ortamı sağlanacak

Bolu’da 31 Mart seçimlerine 1 buçuk ay kala siyasiler çalışmalarına devam ederken, Mülki Amirler de bilgilendirme toplantılarına hız verdi. Seben Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına ise, Kaymakam Tuğçe Orhan başkanlık etti.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Huzur ve Güven Ortamı
Kaymakamlık tarafından yapılan resmî açıklamada, “Siyasi parti başkanlarının katılımıyla partilerin temsilcilerine yönelik yerel seçimlerin ilçemizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için siyasi partilerin uymaları gereken hususlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mahmut Hoca,kel Mahmut - ODTÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İLK 3 BİN ile, BOĞAZİÇİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ilk BİN ile,HACETTEPE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ilk 40 BİN ile FIRAT ÜN. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 700BİN ile.... öğrenci alıyor. Mülki amirlerin acaba kaç tanesi ODTÜ, BOĞAZİÇİ, İTÜ, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ mezunu???? CVP LÜTFEN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.