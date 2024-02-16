Bu sefer gerçekten istifa etti

Ural'dan istifa kararı
AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hasan Ural, beş yıllık hizmet süresinin ardından görevinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ural, bu kararını, teşkilat içinde yaşanan sorunlara ve siyasi ilkelerine dayandırdı.
Hizmet süreci ve istifanın gerekçeleri
2019 yılından bu yana AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Ural, Dörtdivan'a hizmet etme ve birlik, beraberlik sağlama amacıyla çalıştığını belirtti. Ancak, teşkilat içindeki bazı sorunların görevini sürdürmesine engel olduğunu ifade etti.
Teşkilat içi sorunlara dikkat çekti
Ural, teşkilat içinde liyakat yerine menfaat ilişkilerine dayalı aday belirleme eğilimlerine ve siyaseti ticaret yapma amacı güden kişilere karşı olduğunu vurguladı. Bu durumun, siyasi etik ve ilkeleriyle çeliştiğini dile getirdi.
Siyaset anlayışı ve ilkeleri
Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüğünü belirten Ural, ilkeli ve omurgalı kişilerle çalışmanın önemine inandığını açıkladı. Menfaat peşinde koşan kişilerle yapılan siyasetin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.
İstifa kararının alınma süreci
Ural ve yönetim kurulu arkadaşlarının, teşkilat içindeki mevcut durumun görevlerini sürdürmelerine olanak tanımadığı sonucuna vardıklarını ve bu nedenle istifa kararı aldıklarını belirtti. Bu kararın, kolektif bir karar olduğunu vurguladı.
Teşekkür ve veda
Görev süresi boyunca kendisine destek olan teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkür eden Ural, siyasi yolculuğunun bu aşamasını tamamladığını ifade etti. Gelecekte Dörtdivan ve ülke için hayırlı olacak çalışmalara imza atılması temennisinde bulundu.
Hasan Ural'ın istifası, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Ural'ın açıklamaları, siyasi etik ve liyakat konularında önemli tartışmaları beraberinde getirebilir.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Buranınyerlisi14 - Oh beee Hele Şükür Kurtulduk Diyenlerdenim. Dörtdivan Ahalisine Hayırlı Olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.