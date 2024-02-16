16 Şub 2024 - 12:00- Siyaset G:

Bu sefer gerçekten istifa etti

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Kafası bozuldukça partisinden istifa eden ve sonra istifasını geri alan AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural, bu kez gerçekten istifa etti. İstifasını yaptığı basın açıklamasıyla duyuran Ural, istifasının arkasında yatan sebeplere, teşkilat içindeki sorunlara ve kişisel ilkelerine vurgu yaptı.

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Ural'dan istifa kararı

Bu sefer gerçekten istifa etti

AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hasan Ural, beş yıllık hizmet süresinin ardından görevinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ural, bu kararını, teşkilat içinde yaşanan sorunlara ve siyasi ilkelerine dayandırdı.

Hizmet süreci ve istifanın gerekçeleri

2019 yılından bu yana AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Ural, Dörtdivan'a hizmet etme ve birlik, beraberlik sağlama amacıyla çalıştığını belirtti. Ancak, teşkilat içindeki bazı sorunların görevini sürdürmesine engel olduğunu ifade etti.

Teşkilat içi sorunlara dikkat çekti

Ural, teşkilat içinde liyakat yerine menfaat ilişkilerine dayalı aday belirleme eğilimlerine ve siyaseti ticaret yapma amacı güden kişilere karşı olduğunu vurguladı. Bu durumun, siyasi etik ve ilkeleriyle çeliştiğini dile getirdi.

Siyaset anlayışı ve ilkeleri

Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüğünü belirten Ural, ilkeli ve omurgalı kişilerle çalışmanın önemine inandığını açıkladı. Menfaat peşinde koşan kişilerle yapılan siyasetin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

İstifa kararının alınma süreci

Ural ve yönetim kurulu arkadaşlarının, teşkilat içindeki mevcut durumun görevlerini sürdürmelerine olanak tanımadığı sonucuna vardıklarını ve bu nedenle istifa kararı aldıklarını belirtti. Bu kararın, kolektif bir karar olduğunu vurguladı.

Teşekkür ve veda

Görev süresi boyunca kendisine destek olan teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkür eden Ural, siyasi yolculuğunun bu aşamasını tamamladığını ifade etti. Gelecekte Dörtdivan ve ülke için hayırlı olacak çalışmalara imza atılması temennisinde bulundu.

Hasan Ural'ın istifası, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Ural'ın açıklamaları, siyasi etik ve liyakat konularında önemli tartışmaları beraberinde getirebilir.

 

# AK Parti

16 Şub 2024 - 12:00 Bolu/ Dörtdivan- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Buranınyerlisi14 - Oh beee Hele Şükür Kurtulduk Diyenlerdenim. Dörtdivan Ahalisine Hayırlı Olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:10

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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