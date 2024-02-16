Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında karayolu çalışmaları

Vali Erkan Kılıç, Bolu’daki eylem planlarına ve emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün Valilik binasında gerçekleştirilen Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı ve 2024- 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı toplantılarında, planlar ve tedbirler görüşüldü.
Vali Kılıç başkanlığında önemli toplantılar
Önce Valilik’te bulunan Abant Toplantı Salonu'nda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "2024 - 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirilirken; ardından da otobüs firmalarının temsilcilerinin de katılımıyla "Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı" düzenlendi.
Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı
“Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı” toplantısında otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve yolcuların emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı
2024-2027 dönemini kapsayan karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde ise ilimiz genelinde yapılması planlanan çalışmalar ile alınacak tedbirlere yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.