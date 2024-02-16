Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ulaşım ve şoför davranışları sorununa çözüm bulunuyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin güz döneminde yanıtladığı anketlerde, ulaşım sorunu başta geliyordu. Üniversite, güz dönemine yalnızca birkaç gün kala, ulaşım ve şoför davranışı sorunlarını çözmek için BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü’nce çalışmalarına başladı.

Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi

Bu çerçevede, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜYAM) koordinasyonunda, Karaköy Kooperatifi Özel Halk Otobüsü şoförlerine "Taşıma Sektöründe Etkili İletişim" eğitimi düzenlendi. Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz tarafından verilen eğitimde; etkili iletişim, empatik dinleme, insan ilişkilerinin geliştirilmesi, toplu taşıma hizmet sürecinde dikkat edilmesi gereken konular gibi önemli başlıklar ele alındı.

Teşekkür Belgesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e Takdim Edildi

Eğitim programının sonunda, Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e, Süyam Müdürü Prof. Dr. Hanifi Üzüm tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Bu çalışmalarla, öğrencilerin ulaşım sorunlarına yönelik çözümler üretilerek öğrenci memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.