16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Kışın beyaz örtüsü yolda
Beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve turistler için heyecan verici bir haber. Mevsim normalleri çerçevesinde gerçekleşecek olan bu değişim, kışın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgeyi kaplayacak beyaz örtü, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunacak.
Güvenli seyahat için önlemler alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerekiyor. Yollarda olası buzlanma ve görüş mesafesinde azalmalara karşı hazırlıklı olunması, kış aylarında seyahat etmenin olmazsa olmazlarından.
Güncel hava durumu bilgileri hayati önem taşıyor
Bolu ve çevre illerde yaşayanlar ile bölgeye seyahat etmeyi planlayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu bilgileri, herkesin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmesi ve güvende kalabilmesi için kritik bir önem taşır.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesine seyahat etmeyi düşünenler ve bölge sakinleri, hava durumu değişikliklerine karşı gerekli önlemleri almalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmelidir.
İl il hava durumu tahmini:
Bolu Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu
Sinop Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu
Bilecik Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu
İstanbul Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Ankara Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
İzmir Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Bursa Hava Durumu
16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.