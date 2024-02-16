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16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinde Beklenen Soğuk Hava Dalgası 16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye, kışın en soğuk günlerinden birine hazırlanıyor. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin kapsayan geniş bir coğrafyada kış turizminin kalbi atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, bölge kar yağışının ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu mask
16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu
16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu
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Kışın beyaz örtüsü yolda

Beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve turistler için heyecan verici bir haber. Mevsim normalleri çerçevesinde gerçekleşecek olan bu değişim, kışın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgeyi kaplayacak beyaz örtü, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunacak.

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Güvenli seyahat için önlemler alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerekiyor. Yollarda olası buzlanma ve görüş mesafesinde azalmalara karşı hazırlıklı olunması, kış aylarında seyahat etmenin olmazsa olmazlarından.

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Güncel hava durumu bilgileri hayati önem taşıyor

Bolu ve çevre illerde yaşayanlar ile bölgeye seyahat etmeyi planlayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu bilgileri, herkesin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmesi ve güvende kalabilmesi için kritik bir önem taşır.

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesine seyahat etmeyi düşünenler ve bölge sakinleri, hava durumu değişikliklerine karşı gerekli önlemleri almalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmelidir.

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

İl il hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu

16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Bartın Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

 

Karabük Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

Sinop Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu 

Çankırı Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu 

Bilecik Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu

# Çevre

16 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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