16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Kışın beyaz örtüsü yolda

Beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve turistler için heyecan verici bir haber. Mevsim normalleri çerçevesinde gerçekleşecek olan bu değişim, kışın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgeyi kaplayacak beyaz örtü, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunacak.

Güvenli seyahat için önlemler alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerekiyor. Yollarda olası buzlanma ve görüş mesafesinde azalmalara karşı hazırlıklı olunması, kış aylarında seyahat etmenin olmazsa olmazlarından.

Güncel hava durumu bilgileri hayati önem taşıyor

Bolu ve çevre illerde yaşayanlar ile bölgeye seyahat etmeyi planlayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu bilgileri, herkesin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmesi ve güvende kalabilmesi için kritik bir önem taşır.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesine seyahat etmeyi düşünenler ve bölge sakinleri, hava durumu değişikliklerine karşı gerekli önlemleri almalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmelidir.

İl il hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

Sinop Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu

Bilecik Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu